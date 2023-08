EWE senkt erneut Strompreis in der Grundversorgung

Von: Dierk Rohdenburg

Die EWE teilt mit, dass der Strompreis sinken wird. © dpa

Oldenburg – Erneuter Grund zur Freude für EWE-Kunden: Nachdem der Energiedienstleister in diesem Jahr zum 1. April und 1. Juli den Strom- und Gaspreis in der Grundversorgung gesenkt hatte, sinkt der Strompreis in der Grundversorgung auch zum 1. Oktober. Der Gaspreis bleibt – trotz gestiegener Gasspeicherumlage – stabil auf dem Preisniveau vom 1. Juli.

Von der Strompreissenkung profitieren laut Mitteilung des Unternehmens 305.000 Kunden. Für sie sinkt der Arbeitspreis um rund sechs Prozent von brutto 39,23 Cent pro Kilowattstunde auf brutto 36,97 Cent pro Kilowattstunde. Der jährliche Grundpreis von brutto 199,55 Euro bleibt unverändert. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.800 Kilowattstunden bedeutet das eine Kosteneinsparung von gut 60 Euro im Jahr.

Oliver Bolay, Geschäftsführer EWE Vertrieb, ordnet die anstehende Preissenkung ein: „Durch die kurzfristige Neukalkulation der Preise in der Grundversorgung – nämlich im Dreimonatsrhythmus – konnten wir bereits einen erheblichen Teil der Preissteigerungen aus der Energiekrise zurücknehmen. Der überwiegende Teil unserer Kunden befindet sich in Sonderverträgen mit laufzeitgebundener Preisgarantie (Zuhause-Tarife). Hier können die Preise noch kurzfristiger kalkuliert werden. So hat EWE die Preise für Neuabschlüsse und Verlängerungen dieser Sonderverträge bereits zum 30. Juni erneut gesenkt.“ Über die neuen Preise in der Grundversorgung informiere EWE die betroffenen Kunden wie üblich in den nächsten Tagen per Post oder auch per E-Mail.

Weitere Entspannung auf dem Strommarkt

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden erneut eine Strompreissenkung mitteilen können. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir trotz der gestiegenen Gasspeicherumlage den Gaspreis stabil halten können“, sagt EWE-Marktvorstand Christian Friege. Die Gasspeicherumlage nach dem Energiewirtschaftsgesetz dient Friege zufolge dazu, der Trading Hub Europe (THE), die als Marktgebietsverantwortliche für die deutsche Gasmarktorganisation zuständig ist, die Kosten zu ersetzen, die ihr zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit entstehen, eben für den Einkauf von Gas.

Als Grund für den sinkenden Strompreis nennt er eine weitere Entspannung auf dem Strommarkt, die sich ihm zufolge insbesondere durch die allgemeinwirtschaftliche Entwicklung begründet.