EWE gegen Vorziehen von Energiepreisbremsen

Oldenburg – Der Oldenburger Energieversorger EWE hält ein Vorziehen der von der Bundesregierung geplanten Energiepreisbremsen in weiten Teilen für nicht realisierbar.

„Solche intensiven Eingriffe in die Abrechnungssysteme von Millionen Kunden erfordern Sorgfalt und entsprechend auch Zeit“, betont EWE-Vorstandschef Stefan Dohler. Nach dem aktuellen Stand gebe es noch keinen Gesetzesentwurf für die Energiepreisbremsen, das Kabinett wolle Mitte November dazu tagen, der Bundesrat ein Gesetz kurz vor Weihnachten beschließen, erläutert Dohler. „Auf dieser Grundlage kann es schlicht und einfach keine individuell abzurechnende Gas- oder Strompreisbremse zum Jahresbeginn geben.“



Eine Einführung der Strom- und Gaspreisbremsen zum März 2023, wie von der Gaspreiskommission empfohlen, hält Dohler dagegen für realistisch, aber herausfordernd. Dass die Preisbremsen rückwirkend für Januar und Februar gelten könnten, ist aus Sicht Dohlers höchstens für Kundengruppen mit sehr hohen Verbräuchen für realisierbar. Also Großkunden, weil es sich um vergleichsweise wenige Abnehmer handle. Für die Masse der Kunden werde eine Rückwirkung nicht möglich sein.

Die Bundesregierung plant, dass die Gaspreisbremse von März an greifen soll, wobei eine rückwirkende Geltung zum Februar angestrebt wird. Haushalte und kleinere Unternehmen sollen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen garantierten Gas-Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Die Strompreisbremse soll von Januar an wirksam sein. Wie bei der Gaspreisbremse soll für Haushalte und kleinere Unternehmen ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs für einen Brutto-Preis von 40 Cent je Kilowattstunden bereitgestellt werden.

Dohler macht auch deutlich, dass alle EWE-Erdgasspeicher zu 100 Prozent gefüllt sind. Damit habe man ein deutlich besseres Ergebnis erzielt, als von der Bundesregierung vorgegeben wurde, erläutert Dohler. Die optimalen Füllstände seien auch dadurch erreicht worden, dass der Herbst bislang sehr milde verlaufen sei.

„Dennoch ist das kein Grund zur Entwarnung“, bilanziert Dohler. Er verwies darauf, dass die Speicher noch mit einem relativ hohen Anteil an Importen aus Russland gefüllt worden seien. „Da kommt nächstes Jahr viel weniger oder gar nichts mehr“, befürchtet der EWE-Vorstandsvorsitzende. Somit könne man kein Signal der Entspannung geben.

Die rund 700.000 Erdgas- und Wärmekunden von EWE müssen im Dezember einmalig keinen Monatsabschlag zahlen. Dies gilt für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen mit einem Verbrauch unter 1,5 Millionen kWh pro Jahr. Möglich macht dies die staatliche Winterhilfe, die Verbraucher entlasten soll, bis die von der Politik angestrebten Energiepreisbremsen beschlossen und umgesetzt sind. Die EWE erhält daher im Dezember an Stelle des jeweiligen Monatsabschlages eine Zahlung aus Bundesmitteln, die dem Kundenkonto gutgeschrieben wird. Die individuelle Höhe der Winterhilfe pro Kunde wird dafür mithilfe einer von der Bundesregierung festgelegten Formel berechnet. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass die Mittel vom Bund den Versorgern rechtzeitig zur Verfügung stehen.

„Die überwiegende Zahl unserer Kunden muss nicht tätig werden, damit die Winterhilfe greift“, erläutert Dohler. Die Mehrheit habe dem Unternehmen ein Lastschriftmandat erteilt, welches nun für Dezember nicht ausgeübt werde. So genannte Selbstzahler, also, die jeden Monat eine Überweisung tätigen, können im Dezember einfach darauf verzichten. Nur wer für die monatliche Abschlagszahlung einen Dauerauftrag eingerichtet habe, müsse aktiv werden, um diesen einen Monat lang zu pausieren. „Unser Ziel ist es, den Ablauf für unsere Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich zu halten“, so Dohler.

Pragmatische Alternativen für weitere Entlastungen nutzen

