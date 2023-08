EWE bringt Wertschöpfung von 3,2 Milliarden Euro in die Region: Investitionen werden verdoppelt

Von: Dierk Rohdenburg

Die EWE investiert viel Geld in der Region und stärkt diese wirtschaftlich. © EWE

Oldenburg – Mit seiner direkten Geschäftstätigkeit und der regionalen Wirtschaftsverflechtung hat der Energieversorger EWE im Geschäftsjahr 2022 nacheigenen Angaben eine Wertschöpfung von insgesamt über 3,2 Milliarden Euro (2019: 2,4 Milliarden Euro) im Bereich Ems-Weser-Elbe (ohne Bremen) ausgelöst.

Jeder von der EWE erwirtschaftete Euro hat dabei weitere 70 Cent (2019: 60 Zent) in der Region nach sich gezogen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der regionalwirtschaftlichen Effekte der EWE, die das mehrheitlich kommunale Unternehmen beim Leipziger Institut „Conoscope“ in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse wurden am Montag von Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE, sowie Thomas Lehr, Geschäftsführer von „Conoscope“, vorgestellt.

Die aktuelle Messung zeige, dass die EWE seine Rolle als regionaler Stabilitätsanker und Jobmotor im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich ausbauen konnte, so Dohler. „Jeder Arbeitsplatz im Unternehmen ermöglichte weitere 2,7 (2019: 2,1) Jobs bei regionalen Partnern und Dienstleistern.“ Das auf Grundlage der Aktivitäten der EWE generierte Einkommen all dieser Beschäftigten habe zusammen rund 980 Millionen Euro (2019: 900 Millionen Euro) betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2022 zudem mit Mitteln in Höhe von 737,6 Millionen Euro (2019: 567 Millionen. Euro) zur Finanzierung öffentlicher Haushalte in Niedersachsen und in den Kommunen beigetragen. Und von jedem Euro, den die EWE ausgegeben habe, seien 48 Cent in der Region geblieben.

Stefan Dohler, Vorstandvorsitzzender der EWE. © Ewe

„Die Zahlen zeigen es deutlich: Die EWE stärkt die gesamte Region und konnte die Positiveffekte auf der gesamten Breite sogar deutlich steigern. Mit unseren Aktivitäten rund um die Versorgung der Menschen mit Energie und Telekommunikation schaffen wir Werte innerhalb und außerhalb unseres mehrheitlich kommunalen Unternehmens, die bis weit hinein in das tägliche Leben der Menschen reichen“, so Dohler. „Aktuell nehmen wir zusätzlichen Anlauf, um den Umbau des Energiesystems auf klimaneutrale, grüne Energieträger zügig voranzubringen. Das wird einerseits eine große finanzielle Kraftanstrengung, birgt aber gleichzeitig auch immense Wachstumschancen, die wir ergreifen wollen. Wir sehen in den kommenden zehn Jahren das Potenzial, bis zu 14 Milliarden Euro in diesen Umbau zu investieren.“

Die EWE möchte seine Investitionen verdoppeln

Dieses Ziel entspreche einer Verdopplung, so Dohler. Das mit den entsprechenden zusätzlichen positiven Effekten auf die regionale Wirtschaft im Nordwesten.

EWE baut die norddeutsche Wasserstoffwirtschaft mit auf, investiert über seine Tochtergesellschaft Alterric in den Ausbau der Windenergie an Land, engagiert sich in den Bereichen Elektromobilität und Speicherlösungen und verstärkt die Stromnetze gezielt für den laufenden Zubau von PV-Anlagen, Wärmepumpen und Ladesäulen. „Wir haben EWE in den letzten Jahren auf einen klaren Kurs gebracht, der neben der Ausrichtung auf Klimaschutz und Glasfaserausbau auch eine stärker regionale Fokussierung umfasst“, so Dohler. Dabei setzen wir vermehrt auf Partnerschaften mit Handwerk, Dienstleistern und Industrie in der Region, um die vielversprechenden Zukunftspotenziale der Region zu erschließen.