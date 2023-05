Das sind die drei besten Restaurants in Oldenburg – Platz eins will einen Michelin-Stern

Von: Marcel Prigge

Wo kann man in Oldenburg am besten essen gehen? Eine Rangliste verrät die drei besten Restaurants der Stadt. Der Chefkoch des Spitzenplatzes hat hochgesteckte Ziele.

Oldenburg – Wildfang-Garnele oder Zander unter der Kartoffelkruste – dazu einen guten Wein: Dass man in Oldenburg wirklich gut essen gehen kann, wissen sicherlich viele Menschen aus Niedersachsen. Doch was sind die besten Restaurants der Stadt? Diese Frage beantwortet die Internetseite restaurant-ranglisten.de. Auf dieser werden Restaurants nach Kritiken von Experten und Gourmets bewertet.

Das beste Restaurant in Oldenburg: Rangliste mit Bewertungen von Gourmet-Kritikern

Wie wird aber daraus das beste Restaurant ermittelt? Die Internetseite wertet durchgehend alle gängigen deutschsprachigen Restaurantführer aus und stuft sie zu einer Rangliste zusammen. So entsteht eine Bewertung auf Grundlage von Michelin, dem Schlemmer Atlas oder auch Gault-Millau.

Was sind die besten Restaurants in Oldenburg? Eine Online-Rangliste gibt Auskunft darüber. (Symbolbild) © Valentina Barreto/Imago

Interessierte können mit wenigen Klicks so die besten Lokale in Bremen oder auch die besten Restaurants in Niedersachsen – bei denen Platz eins sogar deutschlandweit bekannt ist – finden.

Platz 3 der besten Restaurants in Oldenburg: Die Kleine Burg verzaubert mit Fünf-Gänge-Menüs

Auf Platz drei der Rangliste liegt die Kleine Burg in Oldenburg. Wie es in der Bewertung des Schlemmer-Atlas heißt, ist die Kleine Burg „ein sympathisches kleines Restaurant in der Altstadt mit alten Holzbalken, offenem Mauerwerk und einem feinen Menü am Abend“. Dieses zaubert der erfahrene und prämierte Küchenchef Bassam Faour seit 2012 auf die Teller der Gäste. Von klassisch bis modern gibt es auf der Abendkarte drei- bis Fünf-Gänge-Menüs (67 bis 88 Euro). Mit 13 Punkten der Ranglisten-Bewertung der Platz drei in Oldenburg.

Platz 2: Große Weinkarte und lockere Atmosphäre in der Brasserie Michael Schmitz

Weiter geht es in die Fußgängerzone Oldenburgs. Dort ist die Brasserie Michael Schmitz zu finden. Auf die Gäste wartet ein elegantes Lokal auf zwei Ebenen mit einem großen Weinvorrat sowie einem Außenbereich. „Wir lieben klare Linien und Coolness. Aber nicht im Restaurant“, heißt es auf der Internetseite der Brasserie. Es werde sich eher an Paris orientiert – „lebendig, locker, gute Qualität, mitten im Leben“. Ob Gambas im Knuspermantel, Zander oder Crème brûlée: Die Kritiker haben sich zu ganzen 36,20 Gesamtpunkten hinreißen lassen.

Das beste Restaurant in Oldenburg: Kevin Gideon will eine Michelin-Auszeichnung

Fast die doppelte Punktzahl konnte hingegen das beste Restaurant Oldenburgs einheimsen. Mit satten 71,30 Punkten und damit auf Platz eins der Rangliste liegt das Restaurant Kevin Gideon. Der gleichnamige Küchenchef hat das Restaurant in Oldenburg eröffnet, um seinen Traum, einen der begehrten Michelin-Sterne nach Niedersachsen zu bringen, zu verwirklichen: „Mein Ziel ist hoch gesteckt: Den Stern nach Oldenburg holen“, heißt es auf der Internetseite des Lokals.

Das Restaurant sei kein klassisches à la carte Lokal, denn es gibt regelmäßig wechselnde Menüs aus bis zu acht Gängen (155 Euro). „Herkunft, Qualität und Geschmack – da gibt es bei uns keine Kompromisse“, wirbt Gideon. Auf seiner Karte finden sich neben Seeteufel und Matjes auch Jakobsmuschel und Salzwiesen-Lamm wieder.

Gideon – der nach eigenen Angaben ein Praktikum im The Table, einem der besten Restaurants Hamburgs, gemacht hatte und nun sein eigenes Restaurant eröffnete – kann mit seinem Lokal laut Rangliste den Platz 32 der besten Restaurants in Niedersachsen und damit das beste Lokal in Oldenburg vorweisen.