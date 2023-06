Diebe verursachen Schaden von mehr als 50.000 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Oldenburg – Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende Schäden in Höhe von mehr als 50 000 Euro in Oldenburg veursacht. Das meldete die Polizei am Dienstag.

Das vergangene Wochenende nutzen Täter aus, um von mehreren Neuwagen eines Autohauses an der Bremer Heerstraße die Bereifung zu entwenden. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, montierten sie von sechs neuen Geländewagen die Reifen ab. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls das vergangene Wochenende nutzten Diebe, um einen Anhänger samt Bagger zu stehlen. Hierzu brachen die Täter die Sicherung eines am Deelweg abgestellten Anhängers auf. Anschließend wurde dieser mitsamt Bagger entwendet. Bei dem Arbeitsgerät soll es sich um einen Bagger der Firma Kubota handeln, der Schaden des Diebstahls wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Frau entdeckt Täter, diese können aber flüchten

Zwei Autos wurden zudem am Montag aufgebrochen. In der Zeit von 14 bis 21.10 Uhr wurde die Scheibe eines an der Straße „Am Hagen“ abgestellten Opel eingeschlagen, aus diesem stahlen die Täter eine Geldbörse.

Um 21.30 Uhr teilte eine Geschädigte der Polizei über Notruf mit, dass drei Täter soeben in ihr Auto eingebrochen seien. Demnach habe die Frau ihren Fiat auf einem Parkplatz am Brandsweg abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zu dem Auto habe sie drei männliche Täter gesehen, die zuvor mehrere Scheiben des Fiat eingeschlagen und aus diesem eine Handtasche entwendet hätten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Täter vor Ort nicht mehr antreffen. Beschrieben werden sie als männlich, in einem Alter von 16 bis 22 Jahren. Eine Person soll eine rote Basecap und eine dunkle Weste getragen haben.

Zeugen zu den geschilderten Fällen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/7904115 bei der Polizei in Oldenburg zu melden.