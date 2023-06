Diebe fahren in Juwelier-Geschäft und rauben Schmuck: Polizei fasst einen Täter

Teilen

Mit einem VW rasten die Täter in den Juwelierladen. © Nonstop-News

Ein Diebstahl mit schnellem Ende: In Oldenburg wurde am Donnerstag in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Ein Verdächtiger ist schnell ergriffen worden.

Oldenburg – Nach einem Blitzeinbruch bei einem Juwelier an der Achternstraße in der Oldenburger Innenstadt sucht die Polizei am Donnerstagvormittag nach den flüchtigen Tätern. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Morgen über der Stadt.

Gegen 4 Uhr nachts wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Den ersten Meldungen zufolge waren die Täter mehrfach mit einem VW Golf in die Schaufensterfront gefahren. Dabei durchbrachen sie auch die Eingangstür samt Sicherheitsschleuse. Mehrere Maskierte luden Schmuck und weitere Wertgegenstände in einen Opel ein. Den Golf ließen sie am Tatort zurück, mit einem Opel flüchteten die Täter aus der Innenstadt.

Nur wenige Minuten später fanden die Einsatzkräfte bei der Fahndung das Fluchtauto, es war an der Autobahnabfahrt Kreyenbrück liegen geblieben. Bei der Fahrt über einen Bordstein war die Achse des Opels gebrochen. In dem Fahrzeug befand sich niemand mehr, in der Nähe fassten die Beamten einen Verdächtigen.

Fahndung nach weiteren Täter in einem Kleingartengebiet

Die Fahndung nach den weiteren Tätern läuft aktuell. Derzeit wird ein Kleingartengelände in Kreyenbrück in der Nähe der Brücke am Marschweg durchsucht. Dabei hilft auch ein Hubschrauber. Aufgrund der ersten Ermittlungen geht die Polizei von mindestens vier Tätern aus. Ein Anwohner hatte den Einbruch mit seinem Handy aufgenommen und die Dateien den Ordnungshütern zur Verfügung gestellt.

Die Beute aus dem Juweliergeschäft konnten die Polizeibeamten mindestens zu einem Teil sicherstellen: Die Einbrecher hatten sie im Kofferraum des Fluchtwagens deponiert. Der für den Einbruch eingesetzte VW dürfte zuvor entwendet worden sein, vermutet er. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei wird im Laufe des Tages weiter über ihren Einsatz berichten.