Dicke Luft und Verstöße in Shisha-Bars

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Fünf Bars wurden in Oldenburg kontrolliert. © Symbolbild: dpa

Oldenburg – Dicke Luft in Oldenburger Shisha-Bars: In den Abendstunden des vergangenen Freitag kontrollierte die Polizei mehrere Bars in der Stadt und entdeckte Verstöße.

Konkret waren Mitarbeiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland in Kooperation mit den Hauptzollämtern Oldenburg und Bremen, dem Gewerbeaufsichtsamt sowie der Stadt Oldenburg Shisha-Bars im Oldenburger Stadtgebiet unterwegs. In der Zeit zwischen 20 und 1 Uhr wurden fünf Bars überprüft.

Dabei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden: Neben steuerrechtlichen Zuwiderhandlungen aufgrund des Verkaufs von nicht ordnungsgemäß versteuertem Wasserpfeifentabak gab es in einigen Bars den Verdacht der Schwarzarbeit, da Mitarbeitende nicht angemeldet waren. In zwei der überprüften Bars stellten die Beamten Verstöße gegen das Gaststättengesetz fest, da offenbar ohne erforderliche Genehmigung Speisen zubereitet und verkauft wurden. In einer Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt stellten die Einsatzkräfte eine gesundheitsgefährdende Kohlenmonoxid-Konzentration in der Umgebungsluft fest. Offenbar waren entsprechende Vorschriften des Nichtraucherschutzes sowie der baurechtlichen Bestimmungen außer Acht gelassen worden, heißt es in der Bilanz.

Weitere Polizeimeldung aus Oldenburg:

Am Montag, 17. April, gegen 10.35 Uhr bemerkte ein Lasterfahrer auf dem Parkplatz des Autohofes an der Leerer Straße in Westerstede, dass eine Flüssigkeit aus dem Anhänger austrat. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit 120 20-Liter-Kanistern mit 30-prozentieger Salzsäure beladen. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage wurde der Parkplatz geräumt und vor unberechtigten Zugang gesichert.

Nach Überprüfung der Ladung durch den Gefahrgutzug der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ammerland wurde festgestellt, dass lediglich ein Kanister aufgrund eines an einer Palette hervorstehenden Nagels Leck geschlagen hatte. Nach Entladung des Anhängers und Reinigung der Ladefläche sowie des Parkplatzes mit Wasser konnte der Laster seine Fahrt fortsetzen.