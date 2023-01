Mit quietschenden Reifen: Autorennen vor den Augen der Polizei?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Oldenburg – Nicht gerade subtil: Direkt vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung ist es am Sonntagabend offenbar zu einem verbotenen Autorennen in Oldenburg gekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Beamten waren mit ihrem Streifenfahrzeug gegen 22 Uhr auf der Straße Stau in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, heißt es im Polizeibericht. Direkt vor dem Fahrzeug der Ordnungshüter hätten sich ein Suzuki und ein Mercedes befunden. Als die Ampel vor dem Stautorkreisel rotes Licht zeigte, seien die beiden Fahrer auf nebeneinanderliegenden Spuren angehalten.

So weit, so gut. Doch dann ging die Post ab: Unmittelbar nach dem Wechsel auf Grün hätten der Suzuki- und der Mercedes-Fahrer stark beschleunigt und seien mit durchdrehenden und quietschenden Reifen losgefahren. Damit nicht genug: „Mit überhöhter Geschwindigkeit folgten die Fahrer dem Stautorkreisel in Richtung der Poststraße, wo die Beamten schließlich Zeugen mehrerer Fahrstreifenwechsel wurden. Die Fahrzeugführer fuhren nach Aussage der Beamten derart in Schlangenlinien, dass es dort beinahe zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam“, heißt es im Bericht weiter.

Polizei stellt Streifenwagen quer

Vor einer weiteren, Rot zeigenden Ampel blieben die beiden Autos dann erneut auf verschiedenen Fahrstreifen nebeneinanderstehen. Hier war nun aber Schluss mit der wilden Tour: Die Beamten stellten ihren Streifenwagen vor die Wagen und verhinderten dadurch die Weiterfahrt.

Bei der Überprüfung der beiden 19- und 24-jährigen Fahrer sowie deren Autos stellten die Polizisten fest, dass für den Mercedes offenbar gar kein Versicherungsschutz vorlag. Den Fahrzeugschein sowie die amtlichen Kennzeichen stellten die Polizisten sicher.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Rennens sowie gegen den 24-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.