Autofahrer Flüssigkeit ins Auge gesprüht und Hunderte Euro gestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Von einer ganz fiesen Tat berichtete die Oldenburger Polizei am Mittwoch: Einem 84-jährigen Autofahrer war auf einen Parkplatz eine unbekannte Flüssigkeit ins Auge gespritzt worden. Anschließend waren mehrere Hundert Euro weg.

Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, dem 9. Mai. Erst jetzt wurde aber die Tragweite bekannt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 84-Jährige seinen BMW X3 gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz am Pferdemarkt in Nähe des Wochenmarktes abgestellt, um dort auf seine Ehefrau zu warten. In dieser Zeit sei plötzlich ein unbekannter Mann an das Fenster der Fahrertür herangetreten und habe den Oldenburger gefragt, ob dieser Geld wechseln könne. Als der 84-Jährige seine Geldbörse herauszog, sei ihm eine Flüssigkeit in die Augen gesprüht worden.

Der Rentner sei davon kurzzeitig benommen gewesen und habe tränende Augen bekommen. Nachdem seine Frau ins Auto gestiegen war, sei das Paar nach Hause gefahren. Dort stellte der 84-Jährige schließlich fest, dass aus seiner Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlten.

Der Oldenburger zeigte die Tat noch am Nachmittag bei der Polizei an. Erst bei der Vernehmung des Opfers am Dienstag stellte sich heraus, dass die Straftat als schwerer Raub einzuordnen sein dürfte.

Zur Klärung des Tathergangs sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegen.

Beute im Wert von mehreren Tausend Euro

Ein weiterer Trickdiebstahl ereignete sich am Sonntag an der Rennplatzstraße in Oldenburg. Es wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte um 15.45 Uhr eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer 86-jährigen Oldenburgerin geklingelt. Als die Rentnerin die Tür öffnete, habe sich die Frau als Mitarbeiterin eines Wohlfahrtsverbands vorgestellt. Während die Unbekannte die 86-Jährige in deren Wohnung ablenkte, verschaffte sich offenbar ein Mittäter Zutritt zur Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer der Oldenburgerin nach Wertsachen. Der Diebstahl sei erst aufgefallen, nachdem die Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte.

Laut Zeugenangaben soll es sich bei der angeblichen Hilfsdienst-Mitarbeiterin um eine 20- bis 25-jährige, 1,60 große Frau mit asiatischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Unbekannte habe weiße Kleidung sowie einen Mundschutz getragen. Hinweise weiterer Zeugen werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegengenommen.