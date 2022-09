Auf der Flucht zwei Polizisten verletzt und drei Streifenwagen beschädigt

+ © dpa Zwei heikle Einsätze hatte die Polizei in Oldenburg und Delmenhorst zu absolvieren. © dpa

Oldenburg – Zwei Polizisten verletzt und drei Streifenwagen demoliert. Das war die Bilanz der Flucht eines Wardenburgers auf seinem Roller.

Beamte der Polizei Oldenburg wollten den Mann am Mittwoch gegen 17 Uhr kontrollieren. Er war mit seinem Zweirad auf dem Hochheider Weg in Oldenburg unterwegs und wollte auf die Nadorster Straße einfahren. Zunächst hielt er auch mit seinem Roller an und erweckte den Anschein, stehen bleiben zu wollen.

Nachdem eine Beamtin aus dem Streifenwagen ausgestiegen war und auf ihn zukam, beschleunigte der Mann jedoch seinen Roller und flüchtete vom angedachten Kontrollort. Die Flucht führte über die Nadorster Straße, die Lüttichstraße, den Hochheider Weg und endete in der Theodor-Francksen-Straße. Hier gefährdete er eine Passantin, die sich durch einen Sprung vor dem Rollerfahrer in Sicherheit bringen musste. Ein Polizeibeamter riss den Mann schließlich vom Roller und beendete die gefährliche Fahrt.

Gegen den 21-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Wardenburg leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Rollers an.

Betrunkener Sohn randaliert in Wohnung der Eltern

Beamte der Polizei Delmenhorst wurden am Mittwoch gegen 22.10 Uhr in eine Wohnung an der Oldenburger Straße gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen einem betrunkenen 36-Jährigen und seinen Eltern.

Um die Situation zu beruhigen, musste der Sohn die Wohnung seiner Eltern verlassen. Gegen 23 Uhr wurde jedoch telefonisch mitgeteilt, dass der 36-Jährige zurückgekehrt sei, randalieren würde und gegenüber seinem Vater schon handgreiflich geworden sei. Bereits im Treppenhaus war das Schreien des Sohnes lautstark zu hören. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv. Letztendlich legten sie ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Auf dem Weg zum Streifenwagen und später in den Gewahrsamsbereich versuchte er der Mann mehrfach, einen der Polizisten stolpern zu lassen. Beim Lösen der Handfesseln verdrehte er einer Beamtin zudem einen Finger. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ein Arzt musste eine Blutprobe entnehmen.