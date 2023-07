Ast bricht aus Krone und verletzt Bauhofmitarbeiter schwer

Von: Dierk Rohdenburg

In Oldenburg begruben Bäume mehrere Autos unter sich. © Nordwest-Media

Die Polizei und die Rettungskräfte melden aus Oldenburg eine große Zahl an Einsätzen durch das Sturmtief. Es gab bereits einen Schwerverletzten.

„Neben vielen Hilfeleistungen ist leider der erste Unfall mit einer schwerverletzten Person zu verzeichnen“, heißt es von der Polizei. Am Bornhorster See hätten gegen 14.48 Uhr städtische Mitarbeiter Äste weggeräumt. Aus einer Baumkrone sei dabei ein größerer Ast abgebrochen und so ungünstig auf einen Mann gefallen, dass dieser von der Feuerwehr der Stadt Oldenburg befreit werden musste. Er wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Ein weiterer Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Mehrere Bäume stürzen auf Autos

Im Bereich des Schramperwegs in Oldenburg stürzten mehrere Bäume um, sodass diese um 13.50 Uhr auf insgesamt sechs Autos fielen. Diese wurden dabei teilweise bis zum wirtschaftlichen Totalschaden beschädigt oder zerstört. Eine genaue Schadenshöhe ist dort bislang nicht bekannt, so die Polizei. Eine erste Meldung, dass eine Frau in einem Auto verletzt wurde, bestätigte sich zum Glück nicht. Sie war nur durch Buschwerk eingeklemmt und konnte schnell durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehr der Stadt Oldenburg und die Polizei bitten darum die Hinweise des Deutschen Wetterdienstes zu beachten: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

Für eine komplette Bilanz der Sturmschäden ist es noch zu früh, da es weitere Einsätze gibt. Diese wird voraussichtlich am Donnerstag folgen.