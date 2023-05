EWE: Für Langzeitkunden wird es morgen günstiger, für die anderen später.

© EWE

Oldenburg – Der Oldenburger Energiekonzern EWE kündigt sinkende Strom- und Gaspreise an.

Für Kunden mit einem Laufzeitvertrag werden die Preise bereits zum 1. Mai sinken. EWE-Chef Stefan Dohler versprach am Donnerstag im Rahmen der Jahresbilanz des Unternehmens: „Auch für die Kunden, die Strom und Gas im Grundversorgertarif erhalten, werden die Preise zum 1. Juli sinken.“ In welchem Umfang das sein wird, werde die EWE rechtzeitig mitteilen.

Dohler macht in diesem Zusammenhang aber auch deutlich, dass die Kunden nicht von kontinuierlich sinkenden Preisen ausgehen sollten: „Es ist ein Irrglaube, wenn die Preise jetzt nur noch in eine Richtung gehen. Sollte der Winter kalt werden, und sollte China viel LNG einkaufen, dann könnten die Gaspreise auch ganz schnell wieder steigen.“ Sollte das der Fall sein, müsste auch die EWE entsprechend reagieren und die Preise wieder anheben.

Bald auch wieder längere Laufzeiten denkbar

Zwei Drittel der EWE-Kunden verfügen nach Dohlers Angaben über einen Laufzeitvertrag, während ein Drittel im Grundversorgertarif ist. Dohler kann sich auch bald wieder Sonderverträge mit längeren Laufzeiten vorstellen – perspektivisch auch mit Laufzeiten von bis zu zwei Jahren, sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche Kunden.

Der EWE-Konzern hat das durch die Energiekrise gekennzeichnete Geschäftsjahr 2022 nach eigenen Angaben mit einem guten Ergebnis abschließen können. Vor allem die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verursachten Turbulenzen am Energiemarkt zeigten deutliche Auswirkungen. Mit einer Kombination verschiedener Maßnahmen sei es der EWE gelungen, sowohl die Versorgungssicherheit für alle Kunden als auch die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens konsequent zu gewährleisten.

EWE erzielt gutes Ergebnis

„In einem durch den Ukraine-Krieg bestimmten Geschäftsjahr konnten wir ein gutes Ergebnis erzielen, das wir auch benötigen, um den weiteren Umbau zu einer möglichst autarken und nachhaltigen Energieversorgung weiterhin aktiv voranzutreiben“, berichtete Dohler.

Der Umsatz stieg seinen Angaben zufolge vor allem aufgrund der erstmalig ganzjährigen Berücksichtigung des Gemeinschaftsunternehmens „ALTERRIC“ und der enormen Preisentwicklungen auf dem Energiemarkt auf 8.605,1 Millionen Euro (Vorjahr: 6.119,8 Millionen Euro). Auch die Materialaufwendungen stiegen wegen der Preisentwicklung auf 5.999,6 Millionen Euro (Vorjahr: 3.613,7 Millionen Euro).

Die für den EWE-Konzern wesentliche Kennzahl für die operative Geschäftstätigkeit – das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (OEBIT) – lag mit 664,7 Millionen Euro über dem Ergebnis des vorherigen Geschäftsjahres (354,7 Millionen Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf das Energiehandels- und Speichergeschäft – hier vor allem eine Ergebnisverschiebung aus dem Jahr 2021 mit einem Gesamteffekt in Höhe von 120 Millionen Euro – sowie auf Erträge des Gemeinschaftsunternehmens ,ALTERRIC‘ zurückzuführen.

Gasspeicher sind noch gut gefüllt

„Wir haben uns im letzten Jahr schnell auf den sehr dynamischen Energiemarkt eingestellt. Durch umsichtiges und frühes Handeln haben wir die Gasmangellage bis zu diesem Zeitpunkt gut durchgestanden“, berichtete Dohler. „Unsere Gasspeicher waren zum Winterbeginn komplett gefüllt, und auch jetzt im Frühjahr haben wir noch hohe Gasreserven. Wir bauen mit Hochdruck an unserer Zukunftsleitung, um in Wilhelmshaven angelandetes Flüssiggas im kommenden Winter in unsere Speicher zu füllen. Dennoch dürfen wir in den Einsparbemühungen nicht nachlassen. Weiterhin gilt, soweit möglich Gas einzusparen und nicht zu verbrauchen. Wir rechnen auch in diesem Jahr mit starken Bewegungen im Energiemarkt aufgrund der Gasversorgungssituation. Eine nachhaltige Entspannung wird es erst geben, wenn es uns gelungen ist, unser Energiesystem größtenteils auf eigene erneuerbare Energien umzustellen. Daran arbeitet auch die EWE mit Hochdruck.“