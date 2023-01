Aktivisten besetzen Haus: Polizei räumt Objekt in Oldenburger Innenstadt

Von: Johannes Nuß

Die Polizei hat am Freitagabend das Gebäude an der Bahnhofstraße 23 in Oldenburg geräumt. © Lars Klemmer/dpa/Archiv

Die Polizei hat Freitagabend ein Gebäude an der Bahnhofstraße in Oldenburg geräumt. Dieses war zuvor von Aktivisten des Kollektivs „Freiraum R.S.E.“ besetzt worden.

Oldenburg – Die Polizei in Oldenburg hat am Freitagabend, dem 27. Januar, ein Gebäude an der Bahnhofstraße geräumt. Insgesamt hätten sich elf Personen Zutritt zu dem leerstehenden Objekt in der Innenstadt verschafft, so die Beamten in einer Pressemitteilung. Wie es in einem Bericht der Nordwest-Zeitung heißt, soll es sich bei den elf Personen um ein neu gegründetes linkes Kollektiv in Oldenburg handeln.

Aktivisten besetzen Haus: Polizei räumt leerstehendes Objekt in Oldenburger Innenstadt

Unter dem Namen „Freiraum R.S.E.“ folgte dann auch kurz nach der Besetzung ein Post im sozialen Netzwerk „Instagram“. „Das Rot-Schwarze Eckhaus in der Bahnhofsstraße 23 in Oldenburg wurde soeben besetzt! Wir brauchen dringend euren Support! Kommt vorbei, helft uns, das Haus wieder mit Leben zu füllen und dem Problem von Leerstand etwas entgegenzusetzen. Wir können jede Person gebrauchen, egal ob als Unterstützung bei der Kundgebung vor dem Haus oder im Haus. Wir freuen uns auch über Spenden aller Art“, hieß es in der verbreiteten Botschaft der Hausbesetzer.

Zunächst sammelten sich nach der Hausbesetzung Einsatzkräfte der Polizei auf der Bahnhofstraße. Nachdem schließlich der Besitzer der leerstehenden Immobilie Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet hatte, begannen die Beamten damit, das Gebäude zu räumen. Zunächst folgte eine Durchsage, der fünf Personen folgten und das Gebäude schließlich freiwillig wieder verließen.

Aktivisten besetzen Haus: Polizei räumt leerstehendes Objekt in Oldenburger Innenstadt

Trotz mehrfacher Aufforderung weigerten sich die restlichen sechs Personen jedoch, der Anweisung nachzukommen. Das Gebäude wurde daraufhin durch die Polizei geräumt. Gegen die elf Hausbesetzer wurden entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Gegen 21:30 Uhr war der Einsatz beendet.

Zeitgleich zu der Hausbesetzung wurde in direkter Nähe des Gebäudes eine Kundgebung mit etwa 40 Personen durchgeführt. Diese Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Aktivisten besetzen Haus in Oldenburg: „Im Aufbau befindliches Kollektiv

Bei dem Kollektiv „Freiraum R.S.E.“ scheint es sich um ein neues linkes Kollektiv in Oldenburg zu handeln. Bisher traten die Mitglieder so nicht in der Öffentlichkeit auf und auch der erste Post in dem Instagram-Account der Gruppierung ist gerade einmal eine Woche alt. Im Account des Kollektivs heißt es: „Wir sind ein sich im Aufbau befindendes Kollektiv, welches das Thema Freiräume in Oldenburg behandelt.“

Das am Freitagabend besetzte Haus in Oldenburg steht seit rund zwei Jahren leer. Zuvor war hier in der Vergangenheit das Jugendwerk der Awo Weser-Ems und die Aids-Hilfe untergebracht.