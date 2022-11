Ab Montag: Drei Baustellen auf der A29

Von: Dierk Rohdenburg

Oldenburg – In der Zeit vom 21. November bis zum 12. Dezember führt die Autobahn GmbH des Bundes Arbeiten zur Erneuerung von Betondeckenfeldern im Zuge der Autobahn 29 durch.

Der Verkehr kann jeweils mit einem Fahrstreifen an den Baufeldern vorbeifließen. Dennoch kann es zu Staus kommen.

Ab Montag, 21. November, wird die erste Arbeitsstelle zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten auf der Fahrtrichtung Osnabrück eingerichtet. Der Verkehr wird an der vier Kilometer langen Arbeitsstelle einstreifig vorbeigeführt. Die Arbeiten werden am voraussichtlich 09. Dezember fertiggestellt sein.

Am Mittwoch, 23. November, wird die zweite Arbeitsstelle zwischen dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven und der Anschlussstelle Fedderwarden auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven eingerichtet. Die Arbeitsstelle hat eine Länge von 1,5 Kilometer. Auch hier wird der Verkehr mit einem Fahrstreifen an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Arbeiten enden voraussichtlich am 07. Dezember.

Die dritte Arbeitsstelle befindet sich ebenfalls zwischen Wilhelmshaven und Fedderwarden, nun aber auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Die Arbeiten beginnen am 30. November und dauern voraussichtlich bis zum 12. Dezember. Der Verkehr wird einstreifig an der 1 km langen Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.

Die Außenstelle Oldenburg der Autobahn GmbH des Bundes dankt allen Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich

Polizeimeldung aus dem Oldenburger Land:

In der Sonntagnacht ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Tange und Godensholt ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 2:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Leer die Landesstraße 829 in Richtung Godensholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der allein im Fahrzeug befindliche 18-Jährige wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Während der Bergungsmaßnahmen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt.