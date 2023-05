Baustelle auf der A28 bei Oldenburg: Weitere Sperrungen seit Montag

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A28 zu Sperrungen. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Auf der A28 in Oldenburg kommt es wegen der Baustellen zu weiteren Behinderungen.

Oldenburg – Wie die Autobahn GmbH berichtet, wird der zweite Bauabschnitt der Deckenerneuerung in der Parallelfahrbahn des Kreuzes Oldenburg-Ost am Montag, 22. Mai, im Laufe des Vormittags beginnen. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts soll rechtzeitig zum Pfingstwochenende am 26./27. Mai erfolgen.

Im zweiten Bauabschnitt in der Parallelfahrbahn wird es nachfolgende verkehrliche Einschränkungen geben:

Sperrung der A28-Auffahrt Osternburg in Fahrtrichtung Bremen/Osnabrück/Wilhelmshaven.

Sperrung der Auffahrten im Kreuz Ost von der A28 kommend in Fahrtrichtung Bremen zu den A29 Richtungsfahrbahnen Osnabrück und Wilhelmshaven,

Sperrung der Auffahrt im Kreuz Ost aus Wilhelmshaven (A29) kommend auf die A28 in Fahrtrichtung Bremen.

Die Umleitung aus Wilhelmshaven und aus Brake (A29, B211) kommend mit dem Ziel Bremen erfolgt über das Kreuz-Nord, der A293 und der A28 bzw. über das Kreuz-Ost hinweg zur Anschlussstelle Sandkrug (A29) mit Wendemöglichkeit.

Die Umleitung aus Leer kommend (A28) mit dem Fahrziel Osnabrück/Wilhelmshaven (A29) erfolgt an der Anschlussstelle Kreyenbrück zur BAB A 29 über die Umleitungsstrecken U 28, Anschlussstelle Sandkrug in Richtung Wilhelmshaven und U 51, Anschlussstelle Wardenburg in Richtung Osnabrück bzw. auch über das Kreuz-Ost in Fahrtrichtung Bremen mit der Wendemöglichkeit an der Anschlussstelle Hatten. Die notwendigen Umleitungsbeschilderungen werden rechtzeitig eingerichtet.

Kurzfristige Deckenerneuerung im Kreuz Oldenburg-Ost

Die Autobahn GmbH, Außenstelle Oldenburg, beabsichtigt zudem, kurzfristig in der Woche vom 5. bis spätestens 10. Juni eine zusätzliche Deckenerneuerung im Bereich des Kreuzes Oldenburg-Ost auf den Hauptfahrbahnen der A28 in Fahrtrichtung Bremen durchzuführen. Die Erneuerungsmaßnahme ist aufgrund stark zunehmenden Verschleißes des Asphaltbelags zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erforderlich. Im Laufe der kommenden Woche erfolgen nähere Informationen.