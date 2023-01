72-Jährige rast in Garage einer Straßenmeisterei

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das Auto durchbrach eine Wand und kam in der Garage zum Stehen. © Polizei

Westerstede – Eine 72-jährige Autofahrerin ist am Samstag ungebremst in die Garage einer Straßenmeisterei gerast. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.

Laut Polizeibericht befuhr die Frau am Samstag gegen 17.30 Uhr die Breslauer Straße in Westerstede. An der Einmündung zur Straße „Am Esch“ fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst weiter geradeaus. Nach Überqueren der Fahrbahn brach sie mit ihrem Opel durch die rückwärtige Glasbausteinwand einer Garage der dort ansässigen Straßenmeisterei Westerstede. Leider war die Garage bereits durch ein Arbeitsfahrzeug der Straßenmeisterei besetzt. Dieses wurde durch den Wagen durch das geschlossene Garagentor bis auf den angrenzenden Betriebshof geschoben.

Die Frau kam mit ihrem Fahrzeug in der Garage zum Stehen. Durch den Unfall wurde sie verletzt und mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht, die sie aber noch am gleichen Abend wieder verlassen konnte. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Vorfall nicht gefährdet. Nach Bergung des Autos durch ein Abschleppunternehmen wurde die beschädigte Gebäudewand durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei professionell abgesichert. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen und dem Gebäude dürfte laut Polizeibericht beträchtlich sein. Die genaue Schadenshöhe lässt sich aber zurzeit noch nicht beziffern.