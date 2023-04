Vorsicht: Ab 2. Mai Sperrungen auf der A28 in Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A 28 zu Sperrungen. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Vorsicht: Auf der A28 im Bereich Oldenburg kommt es demnächst zu größeren Behinderungen.

Oldenburg – Die A28 zwischen den Anschlussstellen Kreyenbrück und Osternburg sowie die Auffahrt der Anschlusstelle Marschweg in Fahrtrichtung Bremen müssen in der Zeit von Dienstag, 2. Mai, ab 8 Uhr bis zum Mittwoch, 10. Mai, bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Zudem sind die Auf- und Ausfahrt der Anschlussstelle Kreyenbrück in Fahrtrichtung Bremen gesperrt.

Die Anschlussstellen Kreyenbrück und Marschweg in Richtung Emden, Leer und Wilhelmshaven bleiben geöffnet. Eine Auffahrt auf die A28 an der Anschlussstelle Osternburg in Fahrtrichtung Bremen ist in diesem Zeitraum möglich. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Den Verkehrsteilnehmenden wird dringend empfohlen, die ausgewiesene Umleitungsstrecke über das Kreuz Oldenburg Nord zu nutzen. Die entsprechende Umleitungsbeschilderung werde Anfang der letzten Aprilwoche schon zur Vorabinformation eingerichtet.

Weitere Sperrungen ab dem 10. Mai

Anschließend werden von Montag, 10. Mai, ab 16 Uhr bis Montag, 17. Mai, 18 Uhr, die Parallelfahrbahn in Fahrtrichtung Bremen der A 28 zum Kreuz Oldenburg Ost/Osnabrück/Wilhelmshaven, sowie die Auffahrt Osternburg in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Auch hier wird eine entsprechende Umleitungsstrecke eingerichtet.

Grund für die Sperrungen sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahnoberfläche zur Instandsetzung der Umleitungsstrecke für den Neubau der Huntebrücke. Witterungsbedingte Verzögerungen der Arbeiten sind allerdings möglich. Die Bauarbeiten am Oldenburger Westkreuz werden in Kürze fertiggestellt und alle Verkehrsbeziehungen wieder rechtzeitig frei gegeben. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendige Maßnahmen und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.