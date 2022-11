19-Jähriger gerät auf Gegenfahrspur und wird tödlich verletzt

Teilen

Erneut ein tödlicher Unfall im Oldenburger Land. © dpa

Oldenburg – Tödlicher Unfall am Donnerstag gegen 7.20 Uhr in Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg. Es war der zweite innerhalb von fünf Tagen im Oldenburger Land. Und erneut starb eine sehr junger Fahrer weil er von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizeibericht befuhrt ein 19-Jähriger aus dem Raum Sachsen-Anhalt mit seinem Auto die Dreiberger Straße aus Aschhausen kommend in Richtung Elmendorf. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch unbekannter Ursache auf die entgegenkommende Fahrspur, wo er mit dem Kleintransporter eines 44-Jährigen aus Bad Zwischenahn zusammenstieß.

Der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der im Auto befindliche Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Autos dagegen erlitt infolge des Verkehrsunfalls tödliche Verletzungen und verstarb bereits wenig später im Krankenhaus. Zur Gewährleistung der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Dreiberger Straße über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Erst wenige Tage zuvor, am Sonntag war es im Oldenburger Land zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem jungen Autofahrer gekommen.

In der Sonntagnacht (20. November) befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Leer gegen 2.30 Uhr die Landesstraße zwischen Tange und Godensholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer laut Polizeibericht mit seinem Wagen in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum.

Der allein im Fahrzeug befindliche 18-Jährige wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallörtlichkeit. Während der Bergungsmaßnahmen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt.