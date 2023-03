14-Jährige in einer Nacht von drei Männern vergewaltigt - dritter Täter verurteilt

Das Landgericht Oldenburg verurteilte einen Oldenburger zu vier Jahren Haft. © dpa

Weil er ein 14-jähriges Mädchen in Oldenburg vergewaltigt hat, muss ein 32-Jähriger vier Jahre ins Gefängnis. Er war in der Nacht der dritte Vergewaltiger des Mädchens.

Oldenburg – Der Fall ist unfassbar: Ein 14-jähriges Mädchen aus Oldenburg soll in nur einer Nacht von drei Männern vergewaltigt worden sein. Die Große Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes verurteilte am Montag den dritten mutmaßlichen Vergewaltiger zu vier Jahren Gefängnis. Gegen die beiden anderen Vergewaltiger laufen Ermittlungen.

Das Mädchen hatte sich in der Nacht zum 19. August vorigen Jahres aus dem Elternhaus geschlichen, um im Schlosspark den Sternenhimmel zu bestaunen. Dann sollen zwei junge Männer die 14-Jährige gepackt und vergewaltigt haben. DNA-Treffer passen zu den mutmaßlichen Tätern. Das Mädchen war völlig verstört und geschockt. Den Feststellungen zufolge fuhr sie in Panik mit dem Fahrrad durch die Innenstadt, um schnell nach Hause zu kommen.

Vergewaltiger gab vor, das Mädchen trösten zu wollen

Sie traf auf dem Heimweg auf den jetzt Verurteilten, 32-jährigen Mann. Er hatte die 14-Jährige schon mal in der Stadt gesehen und sprach sie an. Sie müsse schnell nach Hause, hatte die 14-Jährige gesagt. Das Mädchen war nach Überzeugung des Gerichtes aber so außer sich gewesen, dass sie dem 32-Jährigen von den Vergewaltigungen im Schlosspark erzählte. Er tröstete sie – und vergewaltigte sie auch. Der Richter nannte das Verhalten des Angeklagten „niederträchtig“.

Der Mann hatte erklärt, die 14-Jährige habe den Geschlechtsverkehr gewollt. Doch das glaubte der Richter in Anbetracht der Tatsache, dass das Mädchen gerade erst von zwei Männern vergewaltigt worden war, nicht. „Der Angeklagte hat sich eine eher passive Person einfach genommen“, so der Richter. Das sei eine Vergewaltigung gewesen und sonst nichts.

Apotheker benachrichtigte die Polizei

Erschwerend kam für den dritten Täter hinzu, dass er nach Überzeugung des Gerichtes von den vorangegangenen Vergewaltigungen im Schlosspark wusste. Er selbst hatte das bestritten. „Er hat sie getröstet, warum wohl“, so der Richter. Die Lage, in der sich die 14-Jährige befunden habe, sei für den Angeklagten erkennbar gewesen.

Das Mädchen eilte nach den Taten in eine Apotheke, um sich die „Pille danach“ zu besorgen. Die Apothekerin erfuhr von den Taten und rief sofort die Polizei.