Zwölf Jahre Haft für Totschlag

Erntehelfer verurteilt

Visbek/Oldenburg - Das Oldenburger Landgericht hat einen 39-jährigen Erntehelfer aus Visbek am Donnerstag wegen Totschlags zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Sebastian Bührmann sah es als erwiesen an, dass er seine Freundin erstochen hat.

Die vorherigen Misshandlungen hatten sich über einen langen Zeitraum erstreckt. Der Körper der Frau war übersät von Hämatomen, „von Kopf bis Fuß“, so Richter Bührmann. Als Schwurgericht sehe man so einiges, aber das habe ein ganz außerordentliches Ausmaß erreicht, sagte er. Der Angeklagte, der im Prozess schwieg, soll geglaubt haben, seine Freundin habe ein Verhältnis mit einem Anderen.

Grün und blau hat der Erntehelfer die 37-Jährige geschlagen, ihr den Arm gebrochen. Ein Blutgerinsel hatte sich im Gehirn der Frau gebildet. So vorgeschädigt kam es zur vorgeworfenen Tat. Am 21. Juni vergangenen Jahres schlug der Angeklagte in seinem Wohncontainer in Visbek mit wuchtigen Schlägen gegen den Hals der Frau und rammte ihr fünfmal ein Messer in den Bauch.

Durch die Schläge hatte sich im Hals ein Blutgerinsel gebildet. Das wanderte zum Gehirn, wo sich noch das alte befand. Beide verhakten sich, es kam zu einem Infarkt. Das war die Todesursache. Zwischen Gewalt und Tod bestehe ein direkter Zusammenhang, so Richter Bührmann. Die Kammer schloss sich damit den Ausführungen eines Gerichtsmediziners an. Die Verteidigung dagegen hatte keinen kausalen Zusammenhang zwischen Gewalt und Tod gesehen.

