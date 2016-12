Zeigen, wie es im Stall und auf dem Feld zugeht

Landwirte und RUZ wollen Wertschätzung für Lebensmittel steigern

+ Marina Becker-Kückens (rechts) will gemeinsam mit Landwirten das Bewusstsein für Lebensmittel stärken. - Foto: Petzold

Ganderkesee - Von Phillip Petzold. Massentierhaltung, Nitratverunreinigung, Hormone im Fleisch – das Image der Landwirtschaft hat gelitten. Durch die Kooperation mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum Hollen (RUZ) wollen hiesige Landwirte über ihre Arbeit aufklären.

„Öffentlichkeitsarbeit gehört mittlerweile zu unserem Berufsbild“, sagte der Delmenhorster Landwirt Jörg Stubbemann am Freitag bei der Vorstellung des landesweiten Projekts „Transparenz schaffen – von der Ladentheke zum Erzeuger“, an dem auch das RUZ Hollen teilnimmt. Die Einrichtung will damit über die Lebensmittelerzeugung aufklären und besucht dafür mit Teilnehmenden auch landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis. Die bei der Veranstaltung anwesenden Landwirte versprechen sich davon, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern. In der Vergangenheit sei die Berichterstattung zu sehr auf Skandale und Fehlentwicklungen fokussiert gewesen. Persönliche Eindrücke durch einen direkten Kontakt mit der Landwirtschaft seien heutzutage selten. Mit dem RUZ laden die Erzeuger vor allem Schulklassen auf ihre Höfe und zeigen ihnen, wie moderne Betriebe funktionieren.

„Wir wollen die Wertschätzung für Lebensmittel steigern“, sagte Marina Becker-Kückens, Geschäftsführerin des RUZ. Die größte Zielgruppe sind dabei Schüler, die bei den Besuchen richtig mit anfassen – Tiere füttern und Kartoffeln ernten inklusive. Auch Schlachtereien schauen sich die Kinder und Jugendlichen an. „Die Schüler sollen sehen, wieviel Arbeit hinter einem Produkt steckt“, erklärte Becker-Kückens das Konzept.

Dafür kooperiert das RUZ außerdem mit Supermärkten, Genossenschaften und weiterverarbeitenden Betrieben wie Molkereien und Imkereien. Für seine Arbeit erhält die Einrichtung jährlich 20 000 Euro. Das Geld kommt von der EU, dem Bund und den Ländern. Durch die bis 2020 laufende Förderung konnte das RUZ eine Hauswirtschafterin und ein freie Mitarbeiterin beschäftigen. Das sei auch nötig. Die Angebote würden sehr gut angenommen und seien meist ein halbes Jahr im Voraus bereits ausgebucht, sagte Becker-Kückens. Im Jahr würden etwa 120 Schulklassen an den Veranstaltungen teilnehmen und lernen, wie das Korn zum Brot und die Milch zum Käse wird.