Wende im Lohner Totschlagsprozess

Lohne/Oldenburg - Im Prozess gegen den 29-jährigen Lohner, der sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor der Oldenburger Schwurgerichtskammer verantworten muss, ist der Hauptvorwurf wohl vom Tisch. Wie berichtet, wird ihm vorgeworfen, am 8. Juni 2014 während eines Streits vor einer Gaststätte in Lohne einem Kontrahenten ein zehn Zentimeter langes Messer in die rechte Brustseite gerammt zu haben.

Diese Version des Geschehens dürfte nun hinfällig sein. Bisher hatten mehrere, möglicherweise befangene Zeugen Belastendes oder kaum Nachvollziehbares geschildert. Nun aber trat ein völlig neutraler Zeuge auf. Er berichtete, dass sich der Angeklagte mit dem Messer, das er zur Abschreckung vor sich gehalten haben soll, in einer Rückwärtsbewegung befunden habe. Stichbewegungen habe es nicht gegeben.

Der Zeuge sagte auch, dass das spätere Opfer wie ein „Terminator“ auf den Angeklagten zugestürmt sei. Deswegen wird nun nicht mehr ausgeschlossen, dass der Mann tatsächlich ins Messer gelaufen ist. Das hatte der Angeklagte von Anfang an erklärt, ihm war aber nicht geglaubt worden. Das Verfahren wird fortgesetzt. - wz