Vorgesprochen, überzeugt, Lehrstelle bekommen

Wardenburg - Es klingt ganz einfach. Im April stand Rayan Bybo beim Wardenburger Autohaus Heinemann auf der Matte. Er fragte nach, ob er dort eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker beginnen könne. Die Geschäftsleitung war erstaunt von der Initiative des jungen Mannes und lud ihn zum dreitägigen Probearbeiten ein. Das beeindruckte die Verantwortlichen noch mehr. Sie boten Bybo einen Ausbildungsvertrag an: Am 1. August hat der 18-jährige Flüchtling aus dem Irak dort seine Ausbildung angetreten. Er lebt seit drei Jahren in Deutschland.

„Rayan hat schon beim ersten Gespräch einen positiven Eindruck hinterlassen“, berichtet Meister Jens Speckmann. Und obwohl das Unternehmen in diesem Jahr nur einen Azubi einstellen wollte, gab es dem jungen Mann einen Ausbildungsvertrag. Bislang macht sich der gebürtige Iraker, der in Wardenburg die IGS besuchte, gut in seinem neuen Job: „Er ist selbstständig und was man ihm zeigt, kann er schnell selber umsetzen“, lobt Geselle Sebastian Timpe. Er ist der „Ausbildungspate“ in der Werkstatt und lernt seinen neuen Kollegen mit an. „Rayan zeigt Ehrgeiz, und das finde ich sehr gut“, meint der Mechatroniker. „Es gefällt mir hier gut“, sagt der junge Azubi auf passablem Deutsch. Er freut sich, die Stelle bei dem Autohaus bekommen zu haben. Nicht zuletzt, weil es der erste Betrieb war, bei dem er sich vorgestellt hat.

Einen Flüchtling einzustellen, auch einen mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus, sei zunächst Neuland gewesen, berichten Speckmann und Geschäftsführer Torsten Schultheis. „Ich musste einiges abklären und habe viel telefoniert“, erinnert sich der Kfz-Meister. Doch wo er auch angerufen habe – Jobcenter, Gemeinde, Schule, Flüchtlingssozialarbeit – habe er „so viel Hilfe erfahren“, dass die Vorstellung, einen ehemaligen Flüchtling einzustellen, immer konkreter wurde. Unterstützung habe er nicht zuletzt auch von der Handwerkskammer Oldenburg erhalten. Diese hat mit IHAFA („Integrationsprojekt für Flüchtlinge und Asylbewerber“) ein eigenes Programm dafür aufgelegt. Und mit Hussein Kerri und seinem Kollegen Rüdiger Manke zwei Ansprechpartner für Flüchtlinge, die Ausbildungsplätze suchen sowie Firmen, die diese anbieten.

Dass Unternehmen dringend Lehrlinge brauchen, davon ist Wolfgang Jöhnk fest überzeugt. Er ist Bereichsleiter Berufsausbildung der Handwerkskammer. „Auch in diesem Jahr werden wieder 300 Ausbildungsplätze in unserem Bereich unbesetzt bleiben“, berichtet er. Zurzeit seien rund 2 300 neue Verträge geschlossenen worden, 180 davon sind von Flüchtlingen aus den acht Hauptflüchtlingsländern besetzt worden. „Das sind immerhin sieben Prozent“, rechnet Jöhnk vor. Doch der Bedarf an Nachwuchs werde steigen, prognostiziert er: Denn nicht nur gebe es stetig weniger Schüler – in ein paar Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Dann werde sich der jetzige Fachkräftemangel noch weiter verstärken. „Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz“, plädiert er, „denn alleine werden wir das nicht wuppen können.“ Vor allem in der Lebensmittelbranche, beim Straßen- oder Anlagenbau sehe es heute schon sehr schlecht aus. J fra