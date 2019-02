Senioren machen Verkehr im Landkreis zum Thema

Landkreis - Noch nicht sehr lange, erst seit November 2017, gibt es im Landkreis eine Seniorenvertretung. Sie ersetzt den früheren losen Zusammenschluss in einem Arbeitskreis. Die 16 Mitglieder haben schon einiges geschafft.

Im Sommer soll eine Webseite online gehen, auf der sie die Ergebnisse einer Demenz-Umfrage bei rund 30 Hausärzten im Landkreis Oldenburg präsentieren. Auf der ersten Sitzung im neuen Jahr haben die Seniorenvertreter drei Schwerpunktthemen für die Arbeit 2019 gesetzt: Wohnen im Alter, Verkehr (besonders der öffentliche Nahverkehr) und die Versorgung auf dem Land.

„In Flächengemeinden ist es nötig, dass Einkaufsdienste organisiert werden“, sagt der Vorsitzende Heinz Priesmeyer. Die Vertretung hat sich auch vorgenommen, erneut in Kooperation mit der VHS oder dem ADAC Fahr-trainings und Theorieauffrischungen zum Thema Verkehr zu organisieren. „Wer so wie ich 1961 seinen Führerschein gemacht hat, der findet jetzt einiges Neues in seinem Auto“, erzählt der 75-jährige Priesmeyer und meint die vielfältige Technik, die moderne Fahrzeuge inzwischen bieten und die gerade für ältere Menschen im Umgang nicht selbstverständlich ist.

Dass solche Angebote organisiert werden, sei ein zentraler Unterschied zwischen Seniorenvertretung und dem früheren Arbeitskreis, sagt Ina-Maja Lemke-Eger. Sie ist Beauftragte für Fragen des Alters beim Landkreis und unterstützt die Senioren. Während sich der Arbeitskreis vor allem auf die eigene Weiterbildung konzentrierte, sei die Vertretung bemüht, an die Belange aller Senioren - also aller Menschen ab 60 Jahren - im Landkreis zu denken. Dafür haben sie auch ein eigenes Budget von 2500 Euro, erläutert Lemke-Eger.

Priesmeyer und seine Kollegen - pro Gemeinde sind zwei Vertreter sowie zwei Ersatzdelegierte dabei - sind nicht gewählt, sondern werden von den Seniorenbeiräten der Gemeinden für zwei Jahre entsandt. Vorsitzender Priesmeyer nimmt als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags teil.

Auf den Termin am 26. Februar ist er besonders gespannt: Die Vertretung hat im Sommer einen Antrag zur Errichtung eines kombinierten Senioren- und Pflegestützpunkts im Landkreis eingereicht. Bislang gibt es dort nur einen Pflegestützpunkt. Darüber soll nun erneut diskutiert werden.

Mit ihrer beratenden Rolle sind die Senioren „sehr zufrieden“, sagt Priesmeyer. Sie könnten sich aber vorstellen, eines Tages auch in weiteren Ausschüssen vertreten zu sein. Zum Thema Verkehr etwa hätten die Senioren auch einiges zu sagen.

kab

Kontakt

Senioren können sich mit Fragen, Problemen oder Anregungen per E-Mail an Heinz Priesmeyer wenden: heinzpriesmeyer@gmx.de