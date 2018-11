Tischlerei in Flammen - 200.000 Euro Schaden

Keine Verletzten

+ © 261news Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. © 261news

Oldenburg - Ein Vollbrand in einer Oldenburger Tischlerei hat Feuerwehr und Nachbarn stundenlang in Atem gehalten. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Werkstatt ausgebrochen, teilte die Polizei mit.