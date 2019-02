Unterrichtsversorgung an Oberschule Ahlhorn unter 90 Prozent

Landkreis - Von Katia Backhaus. An Schulen ist es ähnlich wie auf dem Arbeitsmarkt: Um von einer vollen Auslastung zu sprechen, sind keine 100 Prozent nötig. Während Experten teilweise schon ab einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent von Vollbeschäftigung sprechen, ist die Landesschulbehörde in der Regel bei einer Unterrichtsversorgung von 96 Prozent zufrieden.

Die Statistik zeigt jedoch, dass diese Voraussetzung im Landkreis Oldenburg nicht überall erfüllt ist. Am schlechtesten sieht es an der Oberschule Graf Zeppelin in Ahlhorn aus: Dort liegt die rechnerische Unterrichtsversorgung bei 89,4 Prozent. Auch die katholische Grundschule Hude liegt mit 91,2 Prozent unter der Schwellenmarke.

Die Prozentzahlen zeigen an, wie viele Stunden und Lehrkräfte an den Schulen fehlen. Sie schlagen aber je nach Schulform unterschiedlich stark ins Gewicht, erläutert Bianca Schöneich von der niedersächsischen Landesschulbehörde. Die Unterrichtsversorgung errechnet sich aus drei Formen von Arbeitsstunden der Lehrkräfte.

Erstens: Pflichtstunden, die sich nach der Stundentafel der Schule berechnen. Zweitens: Zusatzstunden, die zum Beispiel für Ganztags- oder Inklusionsaufgaben angerechnet werden. Drittens gibt es - an allen Schulformen außer an Grundschulen - sogenannte Poolstunden, mit denen die Schule eigene Schwerpunkte setzen kann. Da diese Poolstunden einen Anteil von durchschnittlich vier Prozent an der Unterrichtsversorgung haben, lässt sich auch bei einer Quote von 96 Prozent von einer guten Versorgung sprechen, bei der kein Pflichtunterricht ausfällt.

So weit die Theorie. Doch in der Praxis kommt es darauf an, welche Lehrer fehlen und nicht darauf, wie viele Stunden rein rechnerisch wegfallen. Silke Gattner ist stellvertretende Vorsitzende des Kreiselternrats und dort auch für die Grundschulen zuständig. Wenn in einer Grundschule etwa die Klassenlehrerin ausfällt, die nahezu den kompletten Unterricht mit den Kindern macht, dann könne nicht einfach eine pädagogische Zusatzkraft die Stunden übernehmen, erläutert Gattner. Selbst wenn also - rechnerisch gesehen - die Unterrichtsversorgung ausreicht, um den Pflichtstundenanteil abzudecken, kann es sein, dass Unterricht ausfällt. „Diese detailpraktischen Punkte kommen in einer Statistik gar nicht vor - wie auch?“, sagt die Kreiselternratsvertreterin.

In der katholischen Grundschule in Hude fehlen laut Statistik siebeneinhalb Stunden, an der Zeppelin-Oberschule in Ahlhorn sind es 187. Doch laut Gattner sind diese Zahlen nicht besonders aussagekräftig. Denn die Statistik werde nur an einem Tag im Jahr abgefragt und erfasse lediglich die aktuelle Situation. Die Daten, aus denen die Quoten zur Unterrichtsversorgung im Landkreis Oldenburg hervorgehen, stammen vom 23. August 2018 - gut zwei Wochen nach Ende der Sommerferien. „Die Situation kann vier Wochen später wesentlich schlimmer sein oder sich verbessern“, gibt Gattner zu bedenken.

Diesen Umstand bestätigt auch Schöneich von der Landesschulbehörde. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die statistischen Daten von den Schulen abgefragt würden, seien die Einstellungsverfahren noch nicht abgeschlossen gewesen, erklärt sie. Auch Abordnungen von Lehrkräften oder Schülerwechsel seien noch möglich. „Da kann sich schon noch einiges verändern“, sagt Schöneich. Die Statistik sei eine „Momentaufnahme“.

Landesweite Statistik

Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens allgemeinbildenden öffentlichen Schulen liegt im laufenden Schuljahr durchschnittlich bei 99,4 Prozent (Stichtag 23. August 2018). Gymnasien sind statistisch gesehen am besten dran: Die Versorgungsquote dieser Schulform liegt bei 102,2 Prozent. Auch 2018 standen Gymnasien auf Platz eins. Am schlechtesten sieht es bei den Förderschulen mit 93,4 Prozent aus.

Grundschulen sind ebenfalls gut versorgt, sie kommen im Schnitt auf 101,7 Prozent. Für die Oberschulen errechnet die Statistik eine Quote von 96,2 Prozent. Gesamtschulen waren zu 98,4 Prozent, Realschulen zu 97,4 Prozent und Hauptschulen zu 94,7 Prozent mit Unterrichtsstunden und Lehrkräften versorgt.

kab