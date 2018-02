Streufahrzeug kracht durch Brücke in Oldenburg 

Keine Verletzten

Das Streufahrzeug landete in der Hunte.

Oldenburg - Eisige Polarluft, Temperaturen deutlich unter Null - in vielen Teilen Niedersachsens sind die Straßen vor allem in den Morgenstunden derzeit spiegelglatt. Immer wieder kracht es. Kurios war am Dienstag ein Unfall in Oldenburg: Dort rutschte ein Streufahrzeug in die Hunte.