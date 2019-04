2,12 Promille: Betrunkener Radfahrer bedroht Sanitäter mit Hammer

Oldenburg

© dpa/Nicolas Armer

Ein betrunkener Radfahrer hat in Oldenburg Sanitäter mit einem Hammer bedroht. Die Rettungskräfte waren in den gerufen worden, da der Mann dort bei einem Fahrrad lag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.