Mann flüchtet mit hohem Tempo vor der Polizei

Oldenburg - Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Mittwoch eine Verfolgungsfahrt von Oldenburg nach Hatten geliefert hatte. Er gefährdete mehrere andere Verkehrsteilnehmer.

Polizeibeamten fiel gegen 21.30 Uhr in der Hauptstraße in Oldenburg ein BMW auf, dessen Fahrer in Schlangenlinien in Richtung Stadtmitte fuhr. Dabei geriet der mit fünf Personen besetzte Wagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn sowie gegen den Bordstein. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten gaben dem Fahrer ein Haltezeichen, um ihn zu kontrollieren. An der Einmündung in den Marschweg gab der Mann plötzlich Vollgas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahnauffahrt.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten die Verfolgung auf. In Höhe der Autobahnunterführung überholte der Fahrer zwei links abbiegende Fahrzeug. Nur eine Vollbremsung eines Autofahrers konnte den Zusammenstoß mit dem flüchtigen BMW verhindern.

Der unbekannte Mann setzte seine Flucht fort, fuhr auf die A28 in Richtung Bremen auf und überholte rücksichtslos mehrere Fahrzeuge. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten brachen die Beamten die Verfolgung aus Gründen der Gefahrenabwehr ab und forderten weitere Streifenwagen zur Unterstützung an.

Einige Minuten später fiel einem Zeugen der BMW auf der Munderloher Straße in Hatten auf. Die Insassen hatten das Auto mitten auf der Straße stehenlassen und waren offenbar geflüchtet. Eine Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und Diensthunden war erfolglos. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

