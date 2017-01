Mutter könnte um Haft herumkommen

Bei Diebin wird psychische Störung vermutet

Oldenburg - Wegen Diebstahls und Computerbetrugs muss sich seit Mittwoch eine 36 Jahre alte Mutter aus Oldenburg in zweiter Instanz vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Der Angeklagten wird vorgeworfen, im Februar vergangenen Jahres eine Geldbörse aus einer Oldenburger Arztpraxis gestohlen zu haben. Ihr waren dabei 500 Euro und EC-Karten in die Hände gefallen. Der Versuch, mit Letzteren an einem Automaten Geld abzuheben, war allerdings gescheitert.

So oder so: Die Tat machte mehr als nachdenklich, ist sie doch nicht die einzige. Seit nunmehr vier Jahren stiehlt die Angeklagte. In den meisten Fällen waren Patienten in Arztpraxen die Geschädigten. Aber auch in der Diakonie und bei der Schuldnerberatung ließ die 36-Jährige Gegenstände und Geldbörsen mitgehen. Die Frau ist vielfach einschlägig vorbestraft. Zunächst waren die Taten noch mit Geldbußen geahndet worden. Alsbald aber verhängten die Gerichte Freiheitsstrafen.

Mittlerweile hat die Angeklagte auch schon eine Zeit im Gefängnis sitzen müssen. Nun sollte sie eigentlich erneut in Haft. Wegen der Tat im Februar hatte das Oldenburger Amtsgericht sie erstinstanzlich zu weiteren fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Doch die Angeklagte will nicht erneut hinter Gitter. Deswegen hatte sie über ihren Anwalt auch Berufung gegen das Amtsgerichts-Urteil eingelegt. Und in der Tat: Die Diebstahlsserie der Frau macht ein näheres Hinschauen notwendig.

Therapeut soll über Behandlung aussagen

Die 36-Jährige soll schon seit Jahren unter einer psychischen Störung leiden. Das könnte die Ursache für die Taten sein. Die Frau hat sich speziellen Therapien unterzogen. Dort wird aufgearbeitet und vermittelt, wie man sich in bestimmten Situationen richtig verhalten kann und muss. Zwei Therapien hat die Oldenburgerin bereits hinter sich, das soll aber noch nicht reichen. Eine dritte Therapie wird angestrebt, nur noch die Krankenkasse muss zustimmen. Zu dem bisherigen Behandlungsverlauf soll nun der Therapeut der Angeklagten als Zeuge gehört werden. Ob der Mutter damit am Ende der erneute Gang ins Gefängnis erspart bleibt, wird sich zeigen. Das Verfahren soll am 17. Januar fortgesetzt werden.

