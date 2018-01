Oldenburg - Eine 74-jährige Frau ist in Oldenburg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Rentnerin am Dienstag zu Fuß eine Straße überqueren. Nach ersten Ermittlungen übersah sie dabei den herannahenden Wagen einer 20-jährigen Oldenburgerin. Das Auto erfasste die Frau, sie wurde zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starb.

dpa

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa