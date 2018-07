Nigerianische Parlamentarier besuchen Polizei in Ahlhorn

Ahlhorn - „Das ist die schönste Polizeistation, die ich jemals gesehen habe“, sagte ein sichtlich beeindruckter Hassan Bello am Mittwoch auf dem Hof der Autobahnpolizei Ahlhorn. Er ist Teil einer Delegation des nigerianischen Oberhauses, die zurzeit Deutschland besucht. Das besondere Interesse der afrikanischen Parlamentarier gilt dem Schwerlastverkehr und Verfahren, wie er kanalisiert und organisiert werden kann.

Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, begrüßte die sieben Nigerianer im Schatten des alten, herrschaftlichen und von hohen Bäumen umstandenen Polizeigebäudes. Dienststellenleiter Werner Johannes gab detaillierte Erläuterungen zum Art und Umfang der zu bewältigenden Aufgaben. Seine junge Kollegin Daniela Seeger übersetzte seine Aussagen in Englische.

145 Kilometer Autobahn haben die 75 Beamten von Ahlhorn aus zu betreuen, aufgeteilt auf drei Autobahnen, berichtete Johannes. Täglich 65 000 Fahrzeuge passieren das Gebiet. Der Aufgabenbereich ist vielfältig: neben der Aufnahme von Unfällen und der allgemeinen Verkehrskontrollen ebenso die Überprüfung des Lastkraftverkehrs, insbesondere die Einhaltung der Lenkzeiten, die Sicherung der Ladung und den technischen Zustand der Fahrzeuge. 1450 Unfälle haben die Ahlhorner Polizisten 2017 aufgenommen, sechs Tote seien zu beklagen. „Nur sechs bei 1 450?“, fragte einer der afrikanischen Gäste.

Den Hintergrund der Frage erläuterte Bello am Ende des Besuches: „Die häufigste Unfallursache in Nigeria ist Erschöpfung der Lastwagenfahrer.“ Deshalb plane sein Land unter anderem, Autohöfe zu errichten, in denen sich die Trucker ausruhen können. Den Hintergrund der Reise erklärte Helga Wagner von der Hamburger Consultingfirma HPC. Diese arbeitet nach eigenen Angaben seit Jahren mit den Nigerianern zusammen. „Ihr Ziel ist es, sogenannte Inlandports zu errichten“, erklärte sie am Rande des Besuches. Vergleichbar seien diese noch am ehesten mit den hiesigen Güterverkehrszentren. Die „Landhäfen“ in Nigeria sollen aber unter anderem auch Zollbereiche beinhalten. Das Interesse der Fachdelegation gelte alleinig dem Güterverkehr, sagte Wagner.

Interessiert zeigten sich die afrikanischen Gäste während der Vorstellung der Einsatzfahrzeuge der Dienststelle, von Motorrad bis hin zum vollausgestatteten Transporter für Umwelt- und Gefahreneinsätze. Abgeordneter Bello bedankte sich für die Gastfreundschaft der deutschen Polizisten. „Wir werden diese Eindrücke mit nach Nigeria nehmen und versuchen, daraus Ideen für unser Land zu generieren.“ Nächstes Ziel der Delegation, die aus Hamburg angereist war, ist Duisburg. Dort steht ein Besuch von Europas größtem Binnenhafens an. J fra