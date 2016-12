Neue Regionaltriebwagen und mehr Zugbegleiter

Neuer Verkehrsvertrag

+ © NordWestBahn Feierliche Zugtaufe in Oldenburg – von links: Germaid Eilers-Dörfler, Bürgermeisterin der Stadt Oldenburg, Olaf Lies, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, sowie Dr. Rolf Erfurt, Geschäftsführer der NordWestBahn. © NordWestBahn

Oldenburg - Mit einem „spürbar verbesserten Verkehrsangebot“ in der Region Weser-Ems ist die NordWestBahn nach eigener Darstellung nun unterwegs. Am Sonntag gaben der niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies, Oldenburgs Bürgermeisterin Germaid Eilers-Dörfler und Dr. Rolf Erfurt, Geschäftsführer des Unternehmens, im Rahmen einer gemeinsamen Zugtaufe im Oldenburger Hauptbahnhof den Startschuss für den neuen Verkehrsvertrag, der bereits gültig ist.

Bei einer unter Federführung der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) durchgeführten europaweiten Neuausschreibung des Verkehrsnetzes zwischen Esens, Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen und Osnabrück hatte sich die NordWestBahn 2014 erneut durchgesetzt. Seit dem Jahr 2000 fährt das Verkehrsunternehmen auf vier Linien und wird nun für mindestens zehn weitere Jahre in der Region unterwegs sein. Das Verkehrsnetz Weser-Ems ist sein „Stammnetz“. „Daher sind wir sehr stolz, hier unsere Fahrgäste auch weiterhin an ihr Ziel bringen zu können“, so Rolf Erfurt.

Der Geschäftsführer verweist auf zahlreiche „Neuerungen und Verbesserungen“. Dazu zählt etwa der Einsatz neuer Regionaltriebzüge aus dem LNVG-Fahrzeugpool. Beim Startschuss am Sonntag wurde einer der sechs neuen Züge vom Typ LINT 41 vorgestellt – und auf den Namen „Oldenburg“ getauft. Mit dem neuen Fahrplan führt die NordWestBahn zusätzliche Fahrten zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven ein. Ein Novum gibt es beim Fahrkartenkauf: An allen Haltestellen der vier Linien existieren jetzt Fahrkartenautomaten. Damit gilt nun in ganz Niedersachsen einheitlich das Prinzip „Einstieg nur mit gültigem Ticket“. Zusätzlich stehen den Fahrgästen zwei neue Kundencenter in Wilhelmshaven und Cloppenburg sowie zahlreiche Partner in der gesamten Region für Ticketkauf und Beratung zur Verfügung. Die Zugbegleitquote auf den Regionalbahnlinien wird ebenfalls erhöht. Außerdem gilt ab sofort ein Alkoholkonsumverbot.

„Die NordWestBahn hat nicht nur ein wirtschaftlich gutes Angebot abgegeben, sondern auch in den Punkten Kundenservice und Sicherheit überzeugende Ideen gehabt. Durch die Erhöhung des Zugbegleitpersonals wird die Kundenbetreuung verbessert und das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste deutlich erhöht. Ich freue mich, dass wir so gemeinsam eine weitere Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs für die Bürger in der Region erreichen können“, sagte Minister Olaf Lies.

In der Region ist die NordWestBahn im Auftrag der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), des Bremer Senats und des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) unterwegs.