„Mörder“-Ruf im Gerichtssaal

Oldenburg - „Ich habe meine Frau verloren, ich habe sie sehr geliebt.“ Mit dieser Erklärung des Angeklagten hat am Freitag der Prozess gegen den 58-Jährigen begonnen, der am 15. September in seinem Wohnhaus am Scheideweg in Oldenburg eben seine geliebte Frau mit 23 Messerstichen in Herz und Lunge getötet haben soll. Das Verfahren wird an der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts geführt.

Das an Muskelschwund leidende Opfer saß zur Tatzeit in einem Rollstuhl. Der Angeklagte habe aus niedrigen Beweggründen gemordet. Seine Motive seien zutiefst verachtenswert, so Oberstaatsanwalt Thomas Sander.

Laut Anklage wollte sich der 58-Jährige selbst töten und gönnte seiner Ehefrau kein Weiterleben. Aber nur die Frau starb. Als der Angeklagte den Sitzungssaal betrat, rief sein Stiefsohn „Mörder“. Der leibliche Sohn der Getöteten tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Als er ausrastete, hatte die Kammer unter Vorsitz von Richter Sebastian Bührmann den Saal noch nicht betreten.

An seiner „geliebten Frau“ ließ der Angeklagte dann kein gutes Haar. Sie sei herrschsüchtig und eifersüchtig gewesen. Als Fahrschullehrer habe er sie kennen und lieben gelernt. Dann habe er seinen Betrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Seine Frau habe ihn nie unterstützt, sondern ihm nur Vorhaltungen gemacht, so der Angeklagte. Auch dass er seine betagten Eltern unterstützt habe, sei für sie ein Dorn im Auge gewesen. „Ich musste immer funktionieren und Rechenschaft ablegen“, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt erklären.

Viel hat der 58-Jährige zur Vorgeschichte der Tat erzählt, zu der Tötung seiner Frau selbst konnte oder wollte er nichts sagen. Er könne sich nicht mehr erinnern, meinte er. Er müsse das Messer wohl „instinktiv“ gegriffen haben. Die Tötung als solche wolle er nicht in Abrede stellen. Das Verfahren ist auf sechs Verhandlungstage terminiert und wird am 10. März fortgesetzt. - wz

