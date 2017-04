Messerstecher steht vor Gericht

Vorwurf: Versuchter Totschlag in Oldenburg

Oldenburg - Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Donnerstag ein 19-jähriger Flüchtling aus Algerien vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 19. Februar dieses Jahres in den Räumen der Landesaufnahmebehörde in Oldenburg (Kloster Blankenburg) einem anderen Flüchtling zunächst das Handy entwendet und dann auf ihn eingeschlagen zu haben.