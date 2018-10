Kreis und DRK legen Streit bei

Vergleich soll einen Neustart der beiderseitigen Beziehungen ermöglichen

+ Neuanfang: Landrat Carsten Harings (sitzend, links) und Ulrich Gamharter (Vorsitzender DRK-Kreisverband, sitzend) im Beisein von DRK-Geschäftsführer Michael Venzke (v.l.), Ordnungsamtsleiterin Sonhild Lindemann und Erstem Kreisrat Christian Wolf. J Foto: Galeotti

Landkreis - Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Oldenburg Land (DRK) und die Verwaltung des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen haben ihre in der Vergangenheit geführten Auseinandersetzungen über die fehlerhaften Abrechnungen im Rettungsdienst in der Vergangenheit beigelegt. Das hat der Kreis am Donnerstag in einer gemeinsam abgestimmten Pressemitteilung bekanntgegeben.