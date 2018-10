Bundespolizei schnappt Gewalttäter: Mann muss drei Monate in Haft 

Oldenburg - Beamte der Bundespolizei haben einen gesuchten Gewalttäter am Hauptbahnhof in Oldenburg gefasst. Nun muss der Mann drei Monate ins Gefängnis.

Die Bundespolizisten haben den 28-Jährigen am Montagmorgen im Hauptbahnhof Oldenburg festgenommen. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesuchte, der Mann muss nun für drei Monate in Haft, heißt es in einer Meldung der Beamten.

Bei einer Routinekontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg gesucht wird. Der 28-Jährige war wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilt worden.

Aus diesem Schuldspruch musste der gesuchte Mann noch eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen oder ersatzweise eine Geldstrafe von 900 Euro bezahlen.

Mit der Zahlung der Geldstrafe hätte der 28-jährige den Gefängnisaufenthalt noch abwenden können. Weil er die geforderte Summe aber nicht aufbringen konnte, wurde der Mann laut Polizeiangaben von den Bundespolizisten zur Verbüßung der Haftstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

