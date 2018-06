Frau verblutet nach Vergewaltigung: Partner steht vor Gericht

Oldenburg - Wegen des besonders grausamen Gewalttods seiner Lebensgefährtin muss sich seit Freitag ein 34 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Oldenburg wegen Mordes verantworten.

Sturzbetrunken soll der Mann aus Saterland (Kreis Cloppenburg) im Januar seine ebenfalls alkoholisierte Partnerin auf äußerst brutale Weise vergewaltigt haben, so dass sie verblutete. Nach Verlesung der Anklage sei die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Bereits im November 2017 soll der Angeklagte ebenfalls in betrunkenem Zustand seine 32-jährige Lebensgefährtin auf einer Treppe so an den Haaren gezogen haben, dass sie zu Fall kam. Er soll sie mit Tritten und traktiert und anschließend an den Haaren zurück in die Wohnung geschleift haben. Der Angeklagte wurde nach seiner Festnahme in der Psychiatrie untergebracht.

dpa

