Vier Menschen bei Feuer in Oldenburg verletzt

Rauchvergiftungen

+ © Andre van Elten Vier verletzte Personen bei einem Wohnungsbrand in Oldenburg an der Alexanderstraße © Andre van Elten

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Oldenburg sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden. Die Erwachsenen seien mit Rauchvergiftungen behandelt worden, teilte die Feuerwehr mit.