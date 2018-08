Kinder und Jugendliche bereiten sich ganz unterschiedlich auf den Schulbeginn vor

Landkreis - Von Ulf Buschmann. Früh aufstehen, unter die Dusche flitzen, Frühstücken und dann ab zur Schule. So oder ähnlich erleben es Niedersachsens Kinder und Jugendliche ab sofort wieder. Denn am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr – auch im Landkreis Oldenburg. Damit der (Neu-) Start nicht allzu schwer fällt, gibt es Tipps auf vielen unterschiedlichen Internetseiten. Aber auch die Landesschulbehörde sowie das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg haben Ratschläge parat.

Altlasten aus dem vergangenen Schuljahr zurücklassen, vielleicht neue, trendige Schulsachen kaufen, schon in der letzten Ferienwoche das frühe Aufstehen trainieren und sich am ersten Tag viel Zeit nehmen – mit einer schönen Dusche und einem ausgiebigen Frühstück zum Beispiel – und danach etwa 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein. Diese Tipps findet, wer sich auf das neue Schuljahr einstellt und durch die Weiten des Internets surft.

Wer es hingegen nicht so mit den – hin und wieder unseriösen – Ratschlägen aus dem Netz hat, kann sich auch an die Einrichtungen vor Ort oder an die Psychologen der Landesschulbehörde in Osnabrück wenden. Menschen wie Matthias Peiler, Kinder-, Jugend- und Amtsarzt des Landkreises Oldenburg, und Thomas Künne, schulpsychologischer Dezernent der Regionalabteilung der Landesschulbehörde in Osnabrück, helfen Schülern und ihren ratlosen Eltern immer wieder auf die Sprünge.

Peiler rät Väter und Müttern, auf angemessene Schulranzen der Kinder zu achten und sie nicht zu voll zu packen. Auch die Gefahren des Schulweges sollten Eltern in der Anfangszeit mit ihrem Nachwuchs trainieren – vor allem dann, wenn sie eine neue Schule besuchen oder in die erste Klasse kommen. Peiler appelliert in diesem Zusammenhang an die Eltern, ihre Kinder den Schulweg nach einigen Wochen alleine zurücklegen zu lassen und sie nicht mit dem Auto bis vor die Tür zu fahren.

Die Ferienzeit angemessen zu verabschieden ist wichtig

Künne weist darauf hin, dass „jüngere Kinder tendenziell mehr Begleitung beziehungsweise Vorbereitung brauchen als ältere“, wenn das neue Schuljahr ansteht. Jedes Kind und jeder Jugendliche gehe mit dieser Situation anders um. „Wichtig ist, den eigenen Stil zu finden, der guttut und hilfreich ist. Hier können Routinen oder Gewohnheiten hilfreich sein, gerade in Bezug auf den Abschied von der Ferien- und schönen Familienzeit sowie dem Beginn des neuen Schuljahres“, sagt der Schulpsychologe. Dafür sei ein gutes Familienklima wichtig.

Entscheidend ist aus der Sicht der Fachleute, dass Kinder und Jugendliche sich gleichsam darauf einstellen, wieder früh aufstehen zu müssen. Einige Internetportale raten, dies schon in der letzten Ferienwoche zu trainieren und mit gemeinsamen Aktivitäten zu verbinden. Der Psychologe findet das Wort Training indes zu hart. Er plädiert vielmehr dafür, sich auf die regelmäßigen Schlafenszeiten mit Beginn der Schule einzustellen.

Künne sagt: „Das betrifft aber nicht nur die Kinder, sondern meist die ganze Familie, die sich wieder im Alltag einfinden muss und die bekannten Gewohnheiten wieder aufleben lassen muss.“ Wichtig sei es, die Persönlichkeit der Kinder zu berücksichtigen: Einige Mädchen und Jungen hätten mit der Umstellung überhaupt keine Probleme, „andere brauchen mehr Zeit, ihren Rhythmus anzupassen“. Peiler weist zudem darauf hin, dass jüngeren Schülern das Aufstehen leichter falle als Jugendlichen.

„Auch Eltern müssen mitdenken“

Ihm ist es ein Anliegen, auf gesunde Mahlzeiten hinzuweisen. Hier seien Mütter und Väter genauso in der Pflicht wie in anderen Bereichen, wenn es um die Schule geht. Der Landkreis-Mediziner bezieht dies auch auf den Tagesrhythmus und den Schulweg. Peiler fasst es zusammen: „Auch Eltern müssen mitdenken.“

Wenn sie sich oder aber die Lehrkräfte Sorgen machen oder Probleme sehen, können sie sich an den Landkreis Oldenburg oder die Schulpsychologie der Niedersächsischen Landesschulbehörde wenden. Für jede Schule in Niedersachsen gibt es eine Ansprechperson aus der Schulpsychologie. Sie berät, unterstützt und bietet Hilfen vor Ort an.