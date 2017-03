Deal verkürzt Mammutprozess

Delmenhorst/Oldenburg - 34 Verhandlungstage, mehr als 100 Zeugen, größte Sicherheitsvorkehrungen. So war es geplant. Doch dieser Mammutprozess gegen eine Einbrecherbande bleibt dem Oldenburger Landgericht nun womöglich erspart. Im Verfahren gegen die sechs Angeklagten aus Delmenhorst, Bremen und Osterholz-Scharmbeck hat es nach zweitägiger Beratung eine grobe Einigung über die Strafe gegeben. Das könnte den Prozess erheblich verkürzen.

Angedacht sind Gefängnisstrafen zwischen drei und vier Jahren. Nur einer der sechs Männer, die im vergangenen Jahr in Delmenhorst und Bremen massenhaft in Geschäftsräume, Tankstellen und Kioskräume eingebrochen sein sollen, soll mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Bedingung: Die Angeklagten, denen schwerer Bandendiebstahl in 43 Fällen zur Last gelegt wird, legen ein umfassendes Geständnis ab. Das würde die Zahl der zu vernehmenden Zeugen erheblich verringern.

Der „Deal“ fiel schwer. Alle mussten zugunsten einer Verfahrensbeschleunigung Abstriche machen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich Gefängnisstrafen für die Angeklagten von bis zu sechs Jahren vorgestellt. Aber auch sie sah das Dilemma eines Mammutprozesses, der die ohnehin schon mit Haftsachen stark belastete vierte Große Strafkammer des Landgerichtes an den Rand des Zumutbaren bringen könnte. So stimmte auch die Anklagebehörde der Vereinbarung zu.

Die Verteidigung dagegen tat sich ebenfalls schwer. Angesichts der zeitlichen Zwänge konnte sie sich noch mehr Rabatt vorstellen. Der Anwalt des Hauptangeklagten wurde ganz mutig. Er brachte sogar die Haftverschonung seines in U-Haft sitzenden Mandanten ins Spiel. Da war die Schmerzgrenze der Kammer aber schon lange erreicht. Der Angeklagte bleibe mit Sicherheit in Haft, allein schon wegen der Wiederholungsgefahr, brachte die Richterin den Verteidiger auf den Boden der Realität zurück. - wz