38-Jähriger belästigt 33-Jährige in der Nordwestbahn - Festnahme

Oldenburg - Ein 38 Jahre alter Mann hat am späten Mittwochnachmittag auf der Fahrt von Osnabrück nach Oldenburg eine 33 Jahre alte Frau in der Nordwestbahn 82323 unsittlich berührt.

Das Opfer saß im ersten Waggon rechts am Fenster auf einem Zweier-Sitz. Der später am Oldenburger Hauptbahnhof festgenommene Tatverdächtige setzte sich zunächst neben die Frau und erkundigte sich nach der Uhrzeit, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Unmittelbar danach berührte er die 33-Jährige am Oberschenkel und strich mit seiner Hand langsam aufwärts. Sie sprang sofort auf und wechselte umgehend den Platz. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Oldenburg gegen 16.30 Uhr sprach die Frau eine Streife der Bundespolizei an.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz fest. Strafrechtliche Ermittlungen wurden gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet. Der 38-Jährige war nicht alkoholisiert. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/218380 in Verbindung zu setzen.

jdw

