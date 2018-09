Behörde nimmt Staubproben von belasteten Dachböden

Oldenburg - Experten sollen Staubproben von den mit Insektengift belasteten Dachböden in Oldenburg nehmen.

Zunächst werde das Bremer Umweltinstitut von Mittwoch bis Freitag 22 Häuser untersuchen, bei denen die Dachböden zu Wohnräumen umgebaut worden seien, teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) am Montag mit. Die Behörde ist Besitzer der 269 Wohnungen in den drei sogenannten Englischen Siedlungen in Oldenburg, in denen einst britische Soldaten wohnten. Die Schadstoffbelastung war im April in einer Siedlung entdeckt worden. Die BImA lässt die baugleichen Häuser in den anderen beiden Siedlungen vorsichtshalber ebenfalls untersuchen. Die Ergebnisse sollen bis Weihnachten vorliegen.

