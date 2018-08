26-Jährige will Pfleger vorsorglich töten

Cloppenburg/Oldenburg - Weil Stimmen ihr sagten, ein Pfleger des psychiatrischen Zentrums in Cloppenburg werde sie irgendwann vergewaltigen, hat eine 26-jährige Frau aus Cloppenburg versucht, den Mann vorsorglich zu töten.

Am Donnerstag hat die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts die Unterbringung der Beschuldigten in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Bei dem Prozess handelte es sich um ein Sicherungsverfahren, in dem es nur Beschuldigte (und keine Täter) gibt und das in der Regel auf die Unterbringung einer betroffenen Person in der geschlossenen Psychiatrie abzielt. Nach einem ärztlichen Gutachten geht von der Frau eine große Gefahr für die Allgemeinheit aus. Sie ist schwerst psychisch gestört (schwere Schizophrenie) und hört Stimmen, die ihr Anweisungen geben.

Am Vorfallstag hielt sich die 26-Jährige in dem therapeutischen Zentrum in Cloppenburg auf. Die Stimmen hatten ihr dann gesagt, dass der Pfleger, der dort arbeitet, ein Triebtäter sei. Dieser werde sie irgendwann missbrauchen. Die Stimmen sollen ihr daraufhin vorgeschlagen haben, den Pfleger vorsorglich zu töten, damit es zu keiner Vergewaltigung mehr kommen kann. Der Mitarbeiter war gerade dabei, im Dienstzimmer die Medikamentenausgabe vorzubereiten, da stürzte sich die 26-Jährige mit einem langen Küchenmesser auf den Mann. Der Pfleger war in ein angrenzendes Zimmer gerannt und hatte versucht, die Tür fest zuzuhalten. Der 26-Jährigen war es aber gelungen, die Tür einen Spalt weit aufzudrücken. Sie konnte mit ihrer Waffe in den Arm des Opfers stechen. Mitpatienten hatten die Frau dann überwältigt.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als versuchten Totschlag eingestuft. Bestraft werden konnte die 26-Jährige dafür aber nicht. Aufgrund ihrer Erkrankung ist sie schuldunfähig. J wz