Mann kracht mit Auto in Verteilerkasten – dutzende Haushalte ohne Strom

Ein alkoholisierter Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein klaute das Auto seiner Mutter und baute einen Unfall. Das naheliegende Resultat für zahlreiche Haushalte: Stromausfall.

Wohl unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hat ein 42-jähriger Autofahrer in Oldenburg in der Nacht zum Samstag einen Stromkasten gerammt.

Oldenburg – Ein 42-jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag in Oldenburg mit einem Autounfall einen Stromausfall verursacht. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen einen Stromkasten und zerstörte ihn, wie die Polizei am Samstag, 22. April, mitteilte. In mehreren Mehrfamilienhäusern fiel anschließend der Strom aus – vermutlich waren 30 bis 40 Haushalte betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Crash mit Stromkasten: Wohl alkoholisierter Mann flüchtet – Stromversorgung wieder hergestellt

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf gestellt werden. Laut einem Polizeibericht rochen die Beamten sofort Alkohol in seinem Atem – zudem gestand er den Konsum harter Drogen. Darüber hinaus besaß er keinen Führerschein und hatte das Fahrzeug ohne deren Kenntnis von seiner Mutter entwendet.

Da der 42-Jährige gegenüber den Polizisten ankündigte, dieser bereits großen Liste an Vergehen in der Nacht noch weitere Straftaten zu begehen, wurde der Mann zur Sicherheit in Polizeigewahrsam mit auf die Wache genommen. Die Feuerwehr sowie der Netzbetreiber rückten derweil noch in der Nacht aus, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

Im Gegensatz zum mysteriösen Blitz in Delmenhorst, der zuletzt die Stromversorgung lahmlegte, hatten die Anwohner hier zumindest einen konkreten Grund für die elektrische Notlage. (Mit Material der dpa)