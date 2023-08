Nicole Clöer präsentiert Kunst aus mehr als 30 Jahren voller Begegnungen

Nicole Clöer blickt auf ihr Bild „Woher kommen wir, wohin gehen wir“. © vorwerk

Die gebürtige Bremerin und ehemalige Ganderkeseerin Nicole Clöer stellt im Kulturhaus Müller in Ganderkesee ihre Ausstellung „Menschen, Tiere, Pflanzen“ aus.

Ganderkesee – „Woher kommen wir, wohin gehen wir?“ lautet der Titel eines der aktuelleren Gemälde der Künstlerin Nicole Clöer. Auf dem Bild ist sie zusammen mit ihrem Mann zu sehen, von hinten. Sie blicken in die Ferne. „Wir schauen in die Zukunft“, sagt Clöer und fragt sich selbst: „Wie geht es wohl weiter?“ Seit mehr als 30 Jahren ist sie künstlerisch aktiv. Sie lebte als Kind unter anderem in Schierbrok und schloss 1988 das Abitur am Gymnasium Ganderkesee ab. Ab Freitag, 25. August, präsentiert sie im Kulturhaus Müller die Ausstellung „Menschen, Tiere, Pflanzen“.

Die Schau wird einen Rückblick auf mehrere Jahrzehnte Kunst geben. „Sie soll eine Bilanz darstellen. Was haben wir, meine ehemaligen Mitschüler und ich, also die Generation 1969, in den vergangenen 35 Jahren erreicht?“ Immer wieder sind Weggefährten von Clöer auf ihren Bildern zu sehen oder Pflanzen und Tiere, die ihr begegnet sind.

Nach dem Abitur war Clöer auf den Spuren von Picasso unterwegs

Schon als Schülerin sei sie von ihrer Lehrerin künstlerisch geprägt worden, erzählt Clöer bei einem Pressetermin im Kulturhaus Müller. Nach dem Abitur ist sie nach Frankreich aufgebrochen, um sich auf die Spuren ihres Vorbildes Pablo Picasso zu begeben. „Wo hat er gelebt? Wo hat er gearbeitet? Das hat mich alles interessiert und inspiriert“, so die 54-Jährige.

An der Kunstakademie in Münster verfolgte sie später ihren Traum, Künstlerin zu werden und irgendwann einmal ihre eigenen Bilder auszustellen. Geprägt von ihrem Meister Hermann-Josef Kuhna erlernte sie mehrere Mal-Techniken. Vom sogenannten Neo-Jugendstil über die meditative geometrische Tupftechnik bis hin zu Schwungbildern ist vieles zu sehen im Kulturhaus.

Konzept immer wieder überarbeitet

Etliche Male stellte Clöer in Frankreich aus, das erste Mal ist sie nun in Ganderkesee. „Die Idee entstand schon vor sechs Jahren. Aber viele Wechsel der Kulturbeauftragten der Gemeinde und die Corona-Pandemie haben das immer wieder verschoben“, erzählt sie. Das Konzept habe Clöer in diesen sechs Jahren aufgrund neu entstandener künstlerischer Arbeiten immer wieder überarbeitet. Nun ist es fertig. „Und vielleicht findet sich der eine oder andere Weggefährte von mir ja in den Bildern wieder, falls jemand von ihnen vorbeikommt“, sagt die Künstlerin.

Für kommenden Freitag lädt Clöer zusammen mit dem Kulturbeauftragten Oliver Behnecke zur Ausstellungseröffnung ein. Ab 18 Uhr geht es mit einem Sektempfang los. Der Eintritt ist frei. Die Bremer Kunsthistorikerin Carla Frese wird in die Veranstaltung einführen. Danach ist die Ausstellung bis zum 23. September im Kulturhaus Müller zu sehen. An zwei Samstagen, 2. und 23. September, bietet Clöer jeweils ab 14 Uhr Führungen an. Sonstige Öffnungszeiten der Schau sind samstags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr.