Großenkneten: Viel Geld und viele gute Freunde

Unkonventionelle Konversation: Komiker Walter Momsen und Thorsten Schmidtke (r.). © Franitza

Neujahrsempfang der Gemeinde Großenkneten mit kurzweiligen und ernsten Momenten

Großenkneten – Ursprünglich war die neue niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg als Festrednerin des Neujahrsempfangs der Gemeinde Großenkneten avisiert gewesen. Aber die Politikerin war aufgrund anderer Termine kurzfristig verhindert. Doch die Gemeinde hat einen illustren Ersatz für sie gefunden: den „Klappmaulkomiker“ Werner Momsen. Und er war einer von mindestens zwei Aspekten, die die Veranstaltung am Dienstagabend zu einem durchaus bemerkenswerten Ereignis gemacht haben. Knapp 200 geladene Gäste hatten sich im Gasthaus Kempermann in Großenkneten eingefunden: Vertreter aus Gesellschaft sowie Verwaltung und Politik – darunter die Bundestagsabgeordneten Silvia Breher (CDU), Christian Dürr (FDP) sowie die Landtagsabgeordneten Thore Güldner (SPD) und Lukas Reinken (CDU).

Momsen eröffnete den Abend auf seine humorige, norddeutsch-direkte Art und hatte den Saal schnell auf seiner Seite. Reden gab es in der ersten Hälfte des offiziellen Teils nicht. Stattdessen folgten kurze „Interviews“, in denen der Komiker seinen Gesprächspartnern gezielte und mitunter auch durchaus freche Fragen stellte. Als Erstem fühlte er Bürgermeister Thorsten Schmidtke auf den Zahn. Wie das vergangene Jahr denn verlaufen sei, wollte er wissen: „Habt ihr ein paar Kacheln im Freibad angeklebt?“ Wirtschaftlich stehe die Gemeinde gut da, sagte der Verwaltungschef. Das sei jetzt „kein Geprahle“, aber die gute finanzielle Situation der Kommune erlaube es der Politik, sich fast alles leisten zu können, „um die Gemeinde noch lebenswerter zu machen“, umriss Schmidtke die Situation für sich – und erntet einiges Gemurre aus dem Auditorium. Die Kommune habe etwa viel in Ahlhorn investiert, habe dort etwa die Ortsdurchfahrt erneuert, ein neues Jugendzentrum gebaut oder 24 Wohnungen erworben und in einem Leuchtturmprojekt renoviert. Sein Dank gelte der Politik, so Schmidtke, „weil fast immer alle einer Meinung sind“. Dann holte Momsen Landrat Christian Pundt auf die Bühne dazu. Er könne Schmidtkes Aussagen nur bestätigen, sagte der Kreishauschef. Doch auch „im Landkreis läuft es“. Von Momsen zu einem Kommentar zu Bundespolitik aufgefordert („Manchmal hat man den Eindruck, die Ampel ist defekt, weil nicht alle Lampen funktionieren“), lehnte Pundt ab. Und wie sei das Leben in der „Provinz“, fragte der Komiker provokativ. „Wir leben in einer super Region, mit einer tollen Lage und tollen Leuten“, antwortete der Landrat, „und wir machen viel daraus.“

Rund 200 Gäste nahmen an dem Neujahrsempfang in Großenkneten teil. © Franitza

Großenkneten wachse stetig und tue sich als Wirtschaftsstandort hervor, etwa durch den Metropolpark in Ahlhorn, der „viel Freude“ mache, fuhr Schmidtke fort. Dort werde Amazon in diesem Jahr ein Logistikzentrum eröffnen: „Damit liegen wir ganz weit vorn im Vergleich zu vielen Gemeinden entlang der A 1.“ Im vergangenen Jahr hätten in der Kommune 251 Betriebe Gewerbesteuer gezahlt, insgesamt 14,3 Millionen Euro. Hinzu komme „eine starke Landwirtschaft“. Seit 2013 sei die Zahl der Arbeitsplätze um rund 60 Prozent gewachsen, von 3 200 auf 5 400.

Dank der Freunde aus Polen und der Ukraine

War der Abend bis hierhin unterhaltsam, aber nicht albern, nahm er nach kurz gehaltenen, kurzweiligen Fragerunden mit Breher und Güldner inhaltlich eine Wendung. Denn unter den Gästen waren auch Delegationen aus der polnischen Partnergemeinde Suprasl und aus deren ukrainischer Partnergemeinde Kamianka-Buzka. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bestimmte beide folgenden Reden. Suprasls Bürgermeister Radoslaw Dobrowolski, der unter anderem die Anwesenden auf Deutsch namentlich begrüßt hatte, erinnerte daran, dass nach der Covid-Pandemie mit dem Krieg eine neue Herausforderung entstanden sei. Er bedankte sich herzlich für die Hilfe, die die Gemeinde Großenkneten und die Johanniter den ukrainischen Partnern (einen Krankenwagen und Medikamente, wir berichteten) bereitgestellt hatten. „Unsere Freunde sind zu ihren Freunden geworden.“ Er rief die Anwesenden dazu auf, dem „russischen Imperialismus“ Freiheit, Demokratie und Brüderlichkeit entgegenzusetzen. „Als europäische Staaten dürfen wir uns der Verantwortung nicht entziehen.“ Ukrainische Flüchtlinge machten aktuell fünf Prozent der Bevölkerung seiner Gemeinde aus, so Dobrowolski, die meisten seien bei einheimischen Familien untergekommen, man lebe miteinander und teile den Alltag.

Als „schwere Testphase“ für sein Land bezeichnete sein ukrainischer Amtskollege Oleg Omelyan die Situation. Es sei „ein Krieg, den keiner will“. Dieser sei ebenso eine Bedrohung für Europa und die gesamte freie Welt. Aber: „Die Unterstützung, die wir erfahren haben, lässt uns weiterkämpfen.“ Er bedanke sich bei allen, die der Ukraine helfen, diese Phase zu überstehen: seinen polnischen Freunden, der Gemeinde Großenkneten und allen Einwohnern Deutschlands. „Dieser Krieg ist unser aller Krieg“, sagte Omelyan – „wir würden gerne Frieden haben.“