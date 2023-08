Neubauvorhaben: Diskussion ohne Öffentlichkeit ist verwerflich!

+ © dr Anpassung an die Umgebung: Das neue Gebäude soll der Höhe der Nachbarhäuser entsprechen. © dr

Zu der Verärgerung der Investoren über die Wildeshauser Verwaltung was die Baugenehmigung eines Wohn- und Geschäftshauses betrifft, veröffentlichen wir folgenden Kommentar.

Nichts dazugelernt, mag man der Wildeshauser Verwaltungsspitze zurufen wollen: Offenbar soll das neue Bauvorhaben auf dem Grundstück der abgerissenen „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße nicht öffentlich im Fachausschuss beraten und dann ebenso unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Verwaltungsausschuss genehmigt werden.



Damit wird das nächste Kapitel einer Geschichte aufgeschlagen, die von fehlerhaftem Handeln der Stadtverwaltung erzählt, von Vertuschungen, Halbwahrheiten und dem Versuch, so zu tun, als sei alles ganz ordnungsgemäß und den Regeln entsprechend verlaufen.



Ist es aber nach Aktenlage nicht. Wenn man den Investoren Glauben schenken darf, wurden sie bis kurz vor dem Abbruch am 31. Mai nicht darüber informiert, dass die Stadt das Gebäude erhalten will. Zudem hat sich die Verwaltung danach wohl vier Wochen nicht gemeldet, um zu klären, was schiefgelaufen war. Wie kann das sein, wo die Wellen der Empörung in der Bevölkerung hoch schlugen?

Es fehlt an der nötigen Transparenz

Und hat es einen förmlichen Antrag an die Denkmalschutzbehörde gegeben, das Haus zu überprüfen? Wenn man dem Anwalt der Investoren glaubt, dann wohl nicht. Wie kann es dann sein, dass die Stadtverwaltung von einer „knappen Entscheidung“ spricht, dafür aber keine Unterlagen vorlegt und die Behörde ganz eindeutig keine hinreichende Bedeutung des Gebäudes für den Denkmalschutz erkennt?



Über Abriss- und Neubauvorhaben wie in Zwischenbrücken, an der Kleinen Straße oder der Westerstraße haben politische Gremien in den vergangenen Jahren wiederholt öffentlich debattiert und gestritten. Jetzt aber sollen die Pläne ganz schnell noch in den Ferien hinter verschlossenen Türen vorgelegt und genehmigt werden. Das hat mit Transparenz nun gar nichts zu tun und dürfte die Verdrossenheit in der Bevölkerung über das Verwaltungshandeln noch einmal deutlich erhöhen.