Nach versuchtem Mord in Delmenhorst: Polizei rekonstruiert Fluchtweg

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht weiter nach dem Tatwerkzeug im Fall einer versuchten Tötung in Delmenhorst. © Polizei

Delmenhorst – Die Mordkommission der Polizei ist nach der versuchten Tötung einer Frau in Delmenhorst am 10. Februar einen Schritt weitergekommen.

„Nach der Befragung von vielen Zeugen und weiteren Ermittlungen ist der mögliche Fluchtweg des Schützen rekonstruiert worden“, teilte die Pressestelle am Montag mit. An diesen Fluchtweg grenzende Gewässer seien am Donnerstag, 2. März, von Tauchern der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei) nach Beweismitteln abgesucht. Ob etwas gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an, hieß es.

Am 2. März hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein gesuchter Zeuge, der einen auffälligen Jutebeutel bei sich trug, ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei bedankte sich für die eingegangenen Hinweise.

Unbekannter schießt auf Autofahrerin

Wie berichtet, war der Polizei am 10. Februar gegen 16.05 Uhr über Notruf ein Verkehrsunfall in der Moltkestraße mitgeteilt worden. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Poller kollidiert. Vor Ort mussten die Rettungskräfte feststellen, dass die Fahrerin durch einen Schuss schwer im Gesicht verletzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die 35-jährige Frau aus Delmenhorst zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren im Auto. Den Ermittlungen zufolge wurde die Verletzung durch einen Fahrradfahrer verursacht, der auf den Wagen der Frau zugefahren war und mit einer Schusswaffe auf sie geschossen hatte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren.

Ein dringend Tatverdächtiger konnte in der Nähe seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Delmenhorst. Er wurde jedoch wenig später wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

Wenig später meldete die Staatsanwaltschaft, dass der Ehemann der Frau als Beschuldigter vernommen wurde. Beide Männer sind jedoch weiterhin auf freiem Fuß.