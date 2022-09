Nach Streit: 18-Jähriger tritt und schlägt Polizisten

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei einer Auseinandersetzung in Delmenhorst wurde ein Polizist leicht verletzt. © dpa

Delmenhorst – Eskalation einer Auseinandersetzung zwischen Erwachsenen in Delmenhorst. Am Ende schlug ein 18-Jähriger auf die Polizei ein und musste fixiert werden.

Laut Polizeibericht wurden die Beamten am Mittwoch um 4 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an die Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst gerufen. Anruferin war ein 13-jähriges Mädchen, das am Notruf eine Auseinandersetzung zwischen ihrer Mutter und dem ehemaligen Lebensgefährten schilderte.

Als die Auseinandersetzung bereits geschlichtet war, griff ein 18-jähriger Freund der ältesten Tochter ein und provozierte den ehemaligen Lebensgefährten der 38-jährigen Bewohnerin.

Da der 18-Jährige gänzlich unbeteiligt und auch nicht an der Adresse wohnhaft war, wurde er von der Polizei der Wohnung verwiesen. Dieser Aufforderung kam er aber nur widerwillig und unter mehrfacher Beleidigung der Beamten nach. Schließlich ging er mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten zu und schlug sowie trat auf diesen ein. In diese Auseinandersetzung griffen die Bewohnerin und deren Tochter ein. „Erst durch die Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der 18-jährige Aggressor fixiert und schließlich zur Dienststelle gebracht werden“, heißt es von der Polizei.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da er den Konsum von berauschenden Mitteln einräumte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen.

Garagenbrand in Delmenhorst

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein Garagenbrand am Kasernenweg in Delmenhorst gemeldet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst rückten aus und stellten ein in Brand stehendes Carport fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Carport entstanden aber erhebliche Schäden. Durch die Hitzeentwicklung entstanden auch am Dach eines angrenzenden Mehrfamilienhauses Schäden. Das Haus blieb aber bewohnbar.

Eine 67-jährige Bewohnerin war etwas aufgelöst und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Alle Bewohner galten aber als unverletzt.